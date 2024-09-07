Рейтинг@Mail.ru
Явка избирателей в Челябинской области превысила 15 процентов - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 07.09.2024 (обновлено: 16:01 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/vybory-1971275067.html
Явка избирателей в Челябинской области превысила 15 процентов
Явка избирателей в Челябинской области превысила 15 процентов - РИА Новости, 07.09.2024
Явка избирателей в Челябинской области превысила 15 процентов
Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области на 15.00 (13.00 мск) 7 сентября составила 15,18%, сообщила пресс-служба облизбиркома. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:45
2024-09-07T16:01
политика
челябинская область
челябинск
алексей текслер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971323448_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bf98ca73868484559e8236acf539f604.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 7 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области на 15.00 (13.00 мск) 7 сентября составила 15,18%, сообщила пресс-служба облизбиркома. "По данным, введенным в ГАС "Выборы" участковыми избирательными комиссиями, на 15.00 (13.00 мск) проголосовали 365 411 избирателей, а это 15,18%", - говорится в сообщении. На каждом участке присутствуют наблюдатели, всего в регионе на выборах губернатора Челябинской области работают более 8,5 тысячи наблюдателей, отмечет избирком. Как сообщалось, по состоянию на 12.00 (10.00 мск) явка составила 7,27%, на 10.00 (08.00 мск) явка составляла 2,3%. В Челябинской области 7 и 8 сентября проводятся выборы губернатора Челябинской области, а также в городскую думу Челябинска. На пост губернатора претендуют глава региона Алексей Текслер, Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива"). По данным областной избирательной комиссии, активным избирательным правом в регионе обладают более 2,57 миллиона человек. В проведении выборов задействованы 2275 участковых комиссий, помещения для голосования готовы и будут ждать своих избирателей с 08.00 до 20.00.
челябинская область
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971323448_82:0:1129:785_1920x0_80_0_0_04ceb66ea265850325c1a705d7ad8606.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, челябинская область, челябинск, алексей текслер
Политика, Челябинская область, Челябинск, Алексей Текслер
Явка избирателей в Челябинской области превысила 15 процентов

Явка избирателей на выборах главы Челябинской области на 15.00 составила 15,18%

© Фото : Избирательная комиссия Челябинской области/TelegramГолосование на выборах губернатора Челябинской области на избирательном участке в Челябинской области. 7 сентября 2024
Голосование на выборах губернатора Челябинской области на избирательном участке в Челябинской области. 7 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : Избирательная комиссия Челябинской области/Telegram
Голосование на выборах губернатора Челябинской области на избирательном участке в Челябинской области. 7 сентября 2024
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 7 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области на 15.00 (13.00 мск) 7 сентября составила 15,18%, сообщила пресс-служба облизбиркома.
"По данным, введенным в ГАС "Выборы" участковыми избирательными комиссиями, на 15.00 (13.00 мск) проголосовали 365 411 избирателей, а это 15,18%", - говорится в сообщении.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
На каждом участке присутствуют наблюдатели, всего в регионе на выборах губернатора Челябинской области работают более 8,5 тысячи наблюдателей, отмечет избирком.
Как сообщалось, по состоянию на 12.00 (10.00 мск) явка составила 7,27%, на 10.00 (08.00 мск) явка составляла 2,3%.
В Челябинской области 7 и 8 сентября проводятся выборы губернатора Челябинской области, а также в городскую думу Челябинска. На пост губернатора претендуют глава региона Алексей Текслер, Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива"). По данным областной избирательной комиссии, активным избирательным правом в регионе обладают более 2,57 миллиона человек. В проведении выборов задействованы 2275 участковых комиссий, помещения для голосования готовы и будут ждать своих избирателей с 08.00 до 20.00.
 
ПолитикаЧелябинская областьЧелябинскАлексей Текслер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала