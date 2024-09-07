Явка на выборах губернатора Сахалинской области превысила 30 процентов
Явка на выборах губернатора Сахалинской области за 2 дня превысила 30%
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкГолосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске. 6 сентября 2024
Голосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске. 6 сентября 2024
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сен – РИА Новости. Явка за два дня на выборах губернатора Сахалинской области превысила 30%, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
"По данным на 18.00 (10.00 мск) субботы на Сахалине и Курилах проголосовали более 30% жителей региона. Можно отметить высокую активность избирателей", - отметила собеседница агентства, подчеркнув, что голосование проходит в штатном режиме, жалоб на работу избирательных комиссий за два дня не поступало.
В Единый день голосования в Сахалинской области, 6, 7 и 8 сентября 2024 года, проходят выборы главы региона, депутатов Гордумы Южно-Сахалинска и двух районных собраний. Количество досрочно проголосовавших избирателей составило почти 4 тысячи человек.
В области работают 285 постоянных избирательных участков (15 из них на Курилах) и восемь временных в СИЗО и больницах. Численность избирателей в Сахалинской области на 1 июля 2024 года составляет 372 532 человека.
На пост губернатора Сахалинской области претендуют четыре зарегистрированных региональным избиркомом кандидата: Павел Ашихмин (КПРФ), Роман Веденеев ("Новые люди"), Валерий Лимаренко ("Единая Россия") и Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду").