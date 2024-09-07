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Явка на выборах губернатора Сахалинской области превысила 30 процентов

Явка на выборах губернатора Сахалинской области превысила 30 процентов - РИА Новости, 07.09.2024

Явка на выборах губернатора Сахалинской области превысила 30 процентов

Явка за два дня на выборах губернатора Сахалинской области превысила 30%, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T14:40

2024-09-07T14:40

2024-09-07T14:44

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сен – РИА Новости. Явка за два дня на выборах губернатора Сахалинской области превысила 30%, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова. "По данным на 18.00 (10.00 мск) субботы на Сахалине и Курилах проголосовали более 30% жителей региона. Можно отметить высокую активность избирателей", - отметила собеседница агентства, подчеркнув, что голосование проходит в штатном режиме, жалоб на работу избирательных комиссий за два дня не поступало. В Единый день голосования в Сахалинской области, 6, 7 и 8 сентября 2024 года, проходят выборы главы региона, депутатов Гордумы Южно-Сахалинска и двух районных собраний. Количество досрочно проголосовавших избирателей составило почти 4 тысячи человек. В области работают 285 постоянных избирательных участков (15 из них на Курилах) и восемь временных в СИЗО и больницах. Численность избирателей в Сахалинской области на 1 июля 2024 года составляет 372 532 человека. На пост губернатора Сахалинской области претендуют четыре зарегистрированных региональным избиркомом кандидата: Павел Ашихмин (КПРФ), Роман Веденеев ("Новые люди"), Валерий Лимаренко ("Единая Россия") и Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду").

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политика, сахалинская область, сахалин, южно-сахалинск, валерий лимаренко, кпрф, единая россия, выборы в россии — 2024