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Трамп может признать за Россией новые регионы, заявил журналист из США - РИА Новости, 07.09.2024
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11:43 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/vybory-1971244094.html
Трамп может признать за Россией новые регионы, заявил журналист из США
Трамп может признать за Россией новые регионы, заявил журналист из США - РИА Новости, 07.09.2024
Трамп может признать за Россией новые регионы, заявил журналист из США
Администрация кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в случае его победы может попытаться признать за Москвой новые регионы, чтобы в обмен РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T11:43
2024-09-07T11:43
россия
китай
сша
дональд трамп
владимир путин
джексон хинкл
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Администрация кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в случае его победы может попытаться признать за Москвой новые регионы, чтобы в обмен добиться охлаждения отношений между Россией и Китаем, однако США не в том положении, чтобы диктовать свои условия, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ американский журналист Джексон Хинкл. В разговоре с агентством он отметил, что близкий к Трампу предприниматель, экс-кандидат в президенты Вивек Рамасвами выдвигал идею признания за Россией районов под контролем ВС РФ. "Они (Россия - ред.), в свою очередь, должны будут мутить воду в своих отношениях с Китаем в попытках создать новый китайско-советский раскол. Так что, думаю, администрация Трампа может попробовать что-то такое", - сказал собеседник, описывая этот гипотетический план. Ранее РФ и Китай не раз заявляли о беспрецедентном уровне отношений и сотрудничества между странами, добавляя, что никому не удастся "вбить клин" в это партнерство. По мнению Хинкла, это малоперспективная затея, так как США не находятся в том положении, чтобы диктовать свои условия. Сам Трамп может этого не понимать, допустил журналист. "Не знаю, понимает ли он, что происходит на самом деле. Осознание того, что он не может диктовать условия, может быть для него своего рода неприятным сюрпризом. Он не может говорить России, что делать. Он не может закончить это (конфликт на Украине) за 24 часа, если он этого хочет. Может быть, если согласится (президент РФ Владимир) Путин, но это не ему (Трампу) решать. Так что посмотрим. Не знаю, есть ли на самом деле план", - добавил собеседник. Весной прошлого года, по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, российский президент Владимир Путин заявлял, что отношения Москвы и Пекина "находятся на наивысшем за всю историю уровне развития". Ранее Трамп утверждал, что сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов в случае победы на выборах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, заявлял, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240719/tramp-1960625810.html
https://ria.ru/20240907/ekspert-1971221032.html
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россия, китай, сша, дональд трамп, владимир путин, джексон хинкл, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Китай, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джексон Хинкл, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Трамп может признать за Россией новые регионы, заявил журналист из США

Журналист Хинкл: Трамп может попытаться признать за Россией новые регионы

© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Администрация кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа в случае его победы может попытаться признать за Москвой новые регионы, чтобы в обмен добиться охлаждения отношений между Россией и Китаем, однако США не в том положении, чтобы диктовать свои условия, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ американский журналист Джексон Хинкл.
В разговоре с агентством он отметил, что близкий к Трампу предприниматель, экс-кандидат в президенты Вивек Рамасвами выдвигал идею признания за Россией районов под контролем ВС РФ.
Кандидат в президенты от республиканцев, бывший президент США Дональд Трамп выступает во время съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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"Они (Россия - ред.), в свою очередь, должны будут мутить воду в своих отношениях с Китаем в попытках создать новый китайско-советский раскол. Так что, думаю, администрация Трампа может попробовать что-то такое", - сказал собеседник, описывая этот гипотетический план.
Ранее РФ и Китай не раз заявляли о беспрецедентном уровне отношений и сотрудничества между странами, добавляя, что никому не удастся "вбить клин" в это партнерство.
По мнению Хинкла, это малоперспективная затея, так как США не находятся в том положении, чтобы диктовать свои условия. Сам Трамп может этого не понимать, допустил журналист.
"Не знаю, понимает ли он, что происходит на самом деле. Осознание того, что он не может диктовать условия, может быть для него своего рода неприятным сюрпризом. Он не может говорить России, что делать. Он не может закончить это (конфликт на Украине) за 24 часа, если он этого хочет. Может быть, если согласится (президент РФ Владимир) Путин, но это не ему (Трампу) решать. Так что посмотрим. Не знаю, есть ли на самом деле план", - добавил собеседник.
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Ранее Трамп утверждал, что сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов в случае победы на выборах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова Трампа, заявлял, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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