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Общественный штаб за сутки рассмотрел около 40 спорных ситуаций - РИА Новости, 07.09.2024
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09:46 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/vybory-1971228319.html
Общественный штаб за сутки рассмотрел около 40 спорных ситуаций
Общественный штаб за сутки рассмотрел около 40 спорных ситуаций - РИА Новости, 07.09.2024
Общественный штаб за сутки рассмотрел около 40 спорных ситуаций
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве за сутки рассмотрел порядка 40 спорных ситуаций, сообщил журналистам глава штаба Вадим Ковалев. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T09:46
2024-09-07T09:46
политика
москва
московская городская дума
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве за сутки рассмотрел порядка 40 спорных ситуаций, сообщил журналистам глава штаба Вадим Ковалев. "У нас здесь каждая такая ситуация рассматривается. Если брать сообщения из социальных сетей, то это порядка 40 было таких ситуаций, в которых мы звонили на участки, связывались с нашими наблюдателями", - сказал Ковалев во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста, сколько за минувшие сутки было вопросов к штабу и сколько ситуаций было рассмотрено. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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политика, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
Общественный штаб за сутки рассмотрел около 40 спорных ситуаций

Штаб по наблюдению за выборами в Москве рассмотрел около 40 спорных ситуаций

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкИзбиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве
Избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве за сутки рассмотрел порядка 40 спорных ситуаций, сообщил журналистам глава штаба Вадим Ковалев.
"У нас здесь каждая такая ситуация рассматривается. Если брать сообщения из социальных сетей, то это порядка 40 было таких ситуаций, в которых мы звонили на участки, связывались с нашими наблюдателями", - сказал Ковалев во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста, сколько за минувшие сутки было вопросов к штабу и сколько ситуаций было рассмотрено.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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