https://ria.ru/20240907/vybory-1971228319.html
Общественный штаб за сутки рассмотрел около 40 спорных ситуаций
Общественный штаб за сутки рассмотрел около 40 спорных ситуаций - РИА Новости, 07.09.2024
Общественный штаб за сутки рассмотрел около 40 спорных ситуаций
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве за сутки рассмотрел порядка 40 спорных ситуаций, сообщил журналистам глава штаба Вадим Ковалев. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T09:46
2024-09-07T09:46
2024-09-07T09:46
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве за сутки рассмотрел порядка 40 спорных ситуаций, сообщил журналистам глава штаба Вадим Ковалев. "У нас здесь каждая такая ситуация рассматривается. Если брать сообщения из социальных сетей, то это порядка 40 было таких ситуаций, в которых мы звонили на участки, связывались с нашими наблюдателями", - сказал Ковалев во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста, сколько за минувшие сутки было вопросов к штабу и сколько ситуаций было рассмотрено. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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политика, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, Москва, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
Общественный штаб за сутки рассмотрел около 40 спорных ситуаций
Штаб по наблюдению за выборами в Москве рассмотрел около 40 спорных ситуаций
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве за сутки рассмотрел порядка 40 спорных ситуаций, сообщил журналистам глава штаба Вадим Ковалев.
"У нас здесь каждая такая ситуация рассматривается. Если брать сообщения из социальных сетей, то это порядка 40 было таких ситуаций, в которых мы звонили на участки, связывались с нашими наблюдателями", - сказал Ковалев во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста, сколько за минувшие сутки было вопросов к штабу и сколько ситуаций было рассмотрено.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.