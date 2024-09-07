https://ria.ru/20240907/vybory-1971228319.html

Общественный штаб за сутки рассмотрел около 40 спорных ситуаций

Общественный штаб за сутки рассмотрел около 40 спорных ситуаций - РИА Новости, 07.09.2024

Общественный штаб за сутки рассмотрел около 40 спорных ситуаций

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве за сутки рассмотрел порядка 40 спорных ситуаций, сообщил журналистам глава штаба Вадим Ковалев. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T09:46

2024-09-07T09:46

2024-09-07T09:46

политика

москва

московская городская дума

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве за сутки рассмотрел порядка 40 спорных ситуаций, сообщил журналистам глава штаба Вадим Ковалев. "У нас здесь каждая такая ситуация рассматривается. Если брать сообщения из социальных сетей, то это порядка 40 было таких ситуаций, в которых мы звонили на участки, связывались с нашими наблюдателями", - сказал Ковалев во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста, сколько за минувшие сутки было вопросов к штабу и сколько ситуаций было рассмотрено. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240907/vybory-1971222243.html

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политика, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024