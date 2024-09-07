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Около 150 тысяч человек проголосовали дистанционно за ночь
Около 150 тысяч человек проголосовали дистанционно за ночь - РИА Новости, 07.09.2024
Около 150 тысяч человек проголосовали дистанционно за ночь
За ночь в Москве на выборах депутатов электронно проголосовало около 150 тысяч человек, заявил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T08:46
2024-09-07T08:46
2024-09-07T09:03
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выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. За ночь в Москве на выборах депутатов электронно проголосовало около 150 тысяч человек, заявил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев."Москва голосует электронно. У нас за ночь ну вот повторился практически предыдущий опыт… Вот сейчас я точную цифру не назову, надо посчитать, но вот порядок такой, где-то 150 тысяч москвичей проголосовало ночью", - сказал Ковалев во время брифинга в штабе.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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москва, выборы в россии — 2024
Москва, Выборы в России — 2024
Около 150 тысяч человек проголосовали дистанционно за ночь
За ночь в Москве на выборах электронно проголосовало около 150 тысяч человек
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. За ночь в Москве на выборах депутатов электронно проголосовало около 150 тысяч человек, заявил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.
"Москва голосует электронно. У нас за ночь ну вот повторился практически предыдущий опыт… Вот сейчас я точную цифру не назову, надо посчитать, но вот порядок такой, где-то 150 тысяч москвичей проголосовало ночью", - сказал Ковалев во время брифинга в штабе.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.