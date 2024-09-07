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Около 150 тысяч человек проголосовали дистанционно за ночь - РИА Новости, 07.09.2024
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08:46 07.09.2024 (обновлено: 09:03 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/vybory-1971222346.html
Около 150 тысяч человек проголосовали дистанционно за ночь
Около 150 тысяч человек проголосовали дистанционно за ночь - РИА Новости, 07.09.2024
Около 150 тысяч человек проголосовали дистанционно за ночь
За ночь в Москве на выборах депутатов электронно проголосовало около 150 тысяч человек, заявил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T08:46
2024-09-07T09:03
москва
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. За ночь в Москве на выборах депутатов электронно проголосовало около 150 тысяч человек, заявил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев."Москва голосует электронно. У нас за ночь ну вот повторился практически предыдущий опыт… Вот сейчас я точную цифру не назову, надо посчитать, но вот порядок такой, где-то 150 тысяч москвичей проголосовало ночью", - сказал Ковалев во время брифинга в штабе.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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москва, выборы в россии — 2024
Москва, Выборы в России — 2024
Около 150 тысяч человек проголосовали дистанционно за ночь

За ночь в Москве на выборах электронно проголосовало около 150 тысяч человек

© АГН "Москва" / Александр АвиловДистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. За ночь в Москве на выборах депутатов электронно проголосовало около 150 тысяч человек, заявил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.
"Москва голосует электронно. У нас за ночь ну вот повторился практически предыдущий опыт… Вот сейчас я точную цифру не назову, надо посчитать, но вот порядок такой, где-то 150 тысяч москвичей проголосовало ночью", - сказал Ковалев во время брифинга в штабе.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
 
МоскваВыборы в России — 2024
 
 
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