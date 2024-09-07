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С начала выборов депутатов в Москве удалось отразить 150 кибератак
С начала выборов депутатов в Москве удалось отразить 150 кибератак - РИА Новости, 07.09.2024
С начала выборов депутатов в Москве удалось отразить 150 кибератак
В ходе выборов депутатов в Москве с начала голосования отражено 150 кибератак, заявил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T08:41
2024-09-07T08:41
2024-09-07T08:57
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В ходе выборов депутатов в Москве с начала голосования отражено 150 кибератак, заявил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев."Московская система электронного голосования отражает атаки, которые из киберпространства периодически приходят. Коллегии, кто занимается IT-безопасностью, нам сейчас дали цифру 150 атак", - сказал Ковалев во время брифинга в штабе.Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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политика, москва
С начала выборов депутатов в Москве удалось отразить 150 кибератак
В Общественном штабе сообщили об отражении 150 кибератак с начала выборов
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В ходе выборов депутатов в Москве с начала голосования отражено 150 кибератак, заявил журналистам глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.
"Московская система электронного голосования отражает атаки, которые из киберпространства периодически приходят. Коллегии, кто занимается IT-безопасностью, нам сейчас дали цифру 150 атак", - сказал Ковалев во время брифинга в штабе.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.