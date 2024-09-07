https://ria.ru/20240907/vybory-1971219511.html
Избирательные участки открылись во второй день голосования в Москве
Избирательные участки открылись во второй день голосования в Москве - РИА Новости, 07.09.2024
Избирательные участки открылись во второй день голосования в Москве
Избирательные участки открылись в Москве во второй день голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T08:04
2024-09-07T08:04
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Избирательные участки открылись в Москве во второй день голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Голосование проходит три дня, оно началось в пятницу, 6 сентября, а основным днем станет 8 сентября. Всего в столице открылось 1440 избирательных участков, они работают каждый день голосования с 8.00 до 20.00. Несколько участков открыты в больницах и СИЗО. На участках избиратели могут проголосовать либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. В ходе этой избирательной кампании на голосование с помощью бумажного бюллетеня впервые нужно было подавать заявку. Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, исключение - несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения ведется видеофиксация. Также видеофиксация применяется в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляция не ведется в открытом доступе, однако доступ к ней могут получить кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Она идет в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий. Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва выдвинулось 389 человек, а зарегистрирован 281 кандидат. В среднем это более шести претендентов на мандат. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулось 543 кандидата, а зарегистрировано 427 человек.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, тинао, москва, московская городская дума, выборы в россии — 2024
Политика, ТиНАО, Москва, Московская городская дума, Выборы в России — 2024
Избирательные участки открылись во второй день голосования в Москве
В Москве во второй день голосования открылись избирательные участки
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Избирательные участки открылись в Москве во второй день голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино.
Голосование проходит три дня, оно началось в пятницу, 6 сентября, а основным днем станет 8 сентября. Всего в столице открылось 1440 избирательных участков, они работают каждый день голосования с 8.00 до 20.00. Несколько участков открыты в больницах и СИЗО.
На участках избиратели могут проголосовать либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования. В ходе этой избирательной кампании на голосование с помощью бумажного бюллетеня впервые нужно было подавать заявку.
Почти на каждом участке ведется видеонаблюдение, исключение - несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения ведется видеофиксация. Также видеофиксация применяется в медучреждениях и следственных изоляторах. Трансляция не ведется в открытом доступе, однако доступ к ней могут получить кандидаты, политические партии, а также члены общественных штабов по наблюдению за выборами. Она идет в круглосуточном режиме все три дня голосования с момента открытия участков и до завершения работы участковых комиссий.
Всего на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва выдвинулось 389 человек, а зарегистрирован 281 кандидат. В среднем это более шести претендентов на мандат. На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в ТиНАО и Куркино выдвинулось 543 кандидата, а зарегистрировано 427 человек.