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Жители Алтая приехали на выборы главы региона на верблюдах - РИА Новости, 07.09.2024
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06:57 07.09.2024 (обновлено: 12:46 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/vybory-1971215934.html
Жители Алтая приехали на выборы главы региона на верблюдах
Жители Алтая приехали на выборы главы региона на верблюдах - РИА Новости, 07.09.2024
Жители Алтая приехали на выборы главы региона на верблюдах
Жители Алтая приехали на выборы главы региона на верблюдах и в национальных костюмах, сообщили в региональном правительстве. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T06:57
2024-09-07T12:46
политика
республика алтай
кош-агачский район
горно-алтайск
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БАРНАУЛ, 7 сен – РИА Новости. Жители Алтая приехали на выборы главы региона на верблюдах и в национальных костюмах, сообщили в региональном правительстве. "Жители села Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай приехали на избирательный участок в национальных костюмах и на верблюде", - говорится в сообщении. Отмечается, что верблюды занимают особое место в культуре и традициях высокогорного района: они с давних времен сопровождают его жителей. Это животное изображено на гербе Кош-Агачского района. "Хотели добавить всем праздничного настроения. Понимаем, что каждый голос важен", – цитирует пресс-служба правительства жителя района Айаса Турлунова. В пятницу в регионе стартовало трехдневное голосование на выборах главы региона и депутатов госсобрания. На должность главы Республики Алтай претендуют три кандидата: Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности руководителя региона Андрей Турчак ("Единая Россия"). Свои двери открыли 234 участка, численность избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 июля 2024 года, составляет 163 324 человека. В этом году впервые на выборах жители региона смогут проголосовать дистанционно - такой способ выбрали 14% избирателей. Кроме того, 15 избирательных участков республики, расположенных в Горно-Алтайске, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для избирателей с ограниченными возможностями в дни голосования оборудовали 19 участков специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня.
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политика, республика алтай, кош-агачский район, горно-алтайск, андрей турчак, лдпр, единая россия, россия
Политика, Республика Алтай, Кош-Агачский район, Горно-Алтайск, Андрей Турчак, ЛДПР, Единая Россия, Россия
Жители Алтая приехали на выборы главы региона на верблюдах

Жители Алтая приехали на выборы в регионе на верблюдах и в национальных костюмах

© Республика Алтай. Официально/TelegramЖители села Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай приехали на избирательный участок в национальных костюмах и на верблюде. 7 сентября 2024
Жители села Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай приехали на избирательный участок в национальных костюмах и на верблюде. 7 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Республика Алтай. Официально/Telegram
Жители села Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай приехали на избирательный участок в национальных костюмах и на верблюде. 7 сентября 2024
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БАРНАУЛ, 7 сен – РИА Новости. Жители Алтая приехали на выборы главы региона на верблюдах и в национальных костюмах, сообщили в региональном правительстве.
"Жители села Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай приехали на избирательный участок в национальных костюмах и на верблюде", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что верблюды занимают особое место в культуре и традициях высокогорного района: они с давних времен сопровождают его жителей. Это животное изображено на гербе Кош-Агачского района.
"Хотели добавить всем праздничного настроения. Понимаем, что каждый голос важен", – цитирует пресс-служба правительства жителя района Айаса Турлунова.
В пятницу в регионе стартовало трехдневное голосование на выборах главы региона и депутатов госсобрания. На должность главы Республики Алтай претендуют три кандидата: Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности руководителя региона Андрей Турчак ("Единая Россия").
Свои двери открыли 234 участка, численность избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 июля 2024 года, составляет 163 324 человека. В этом году впервые на выборах жители региона смогут проголосовать дистанционно - такой способ выбрали 14% избирателей.
Кроме того, 15 избирательных участков республики, расположенных в Горно-Алтайске, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для избирателей с ограниченными возможностями в дни голосования оборудовали 19 участков специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаРеспублика АлтайКош-Агачский районГорно-АлтайскАндрей ТурчакЛДПРЕдиная РоссияРоссия
 
 
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