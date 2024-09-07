Жители Алтая приехали на выборы главы региона на верблюдах
Жители Алтая приехали на выборы в регионе на верблюдах и в национальных костюмах
© Республика Алтай. Официально/TelegramЖители села Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай приехали на избирательный участок в национальных костюмах и на верблюде. 7 сентября 2024
Жители села Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай приехали на избирательный участок в национальных костюмах и на верблюде. 7 сентября 2024
БАРНАУЛ, 7 сен – РИА Новости. Жители Алтая приехали на выборы главы региона на верблюдах и в национальных костюмах, сообщили в региональном правительстве.
"Жители села Ортолык Кош-Агачского района Республики Алтай приехали на избирательный участок в национальных костюмах и на верблюде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что верблюды занимают особое место в культуре и традициях высокогорного района: они с давних времен сопровождают его жителей. Это животное изображено на гербе Кош-Агачского района.
"Хотели добавить всем праздничного настроения. Понимаем, что каждый голос важен", – цитирует пресс-служба правительства жителя района Айаса Турлунова.
В пятницу в регионе стартовало трехдневное голосование на выборах главы региона и депутатов госсобрания. На должность главы Республики Алтай претендуют три кандидата: Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности руководителя региона Андрей Турчак ("Единая Россия").
Свои двери открыли 234 участка, численность избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 июля 2024 года, составляет 163 324 человека. В этом году впервые на выборах жители региона смогут проголосовать дистанционно - такой способ выбрали 14% избирателей.
Кроме того, 15 избирательных участков республики, расположенных в Горно-Алтайске, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для избирателей с ограниченными возможностями в дни голосования оборудовали 19 участков специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня.