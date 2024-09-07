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"Элита армии": на Украине заявили о серьезном ударе России по ВСУ - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:04 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html
"Элита армии": на Украине заявили о серьезном ударе России по ВСУ
"Элита армии": на Украине заявили о серьезном ударе России по ВСУ - РИА Новости, 07.09.2024
"Элита армии": на Украине заявили о серьезном ударе России по ВСУ
При ударе России по учебному центру в Полтаве погибли элитные курсанты-пилоты, заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T19:04
2024-09-07T19:04
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. При ударе России по учебному центру в Полтаве погибли элитные курсанты-пилоты, заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире телеканала "Фабрика новостей"."В Полтаве произошло уничтожение действительно военного объекта, потому что там были курсанты-пилоты. Это элита армии", — отметил он.Офицер также возмутился, что в одном месте оказалось большое количество украинских военных."У меня даже нет слов, как описать безумие такого поступка. Мы на линии боестолкновения не собираемся больше отделения", — сказал он.Во вторник, 3 сентября, в Полтаве прогремели два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги. Как заявили в российском Минобороны, армия нанесла высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ.Как сообщил высокопоставленный военный источник РИА Новости, при атаке на учебный центр погибли и пострадали около 500 специалистов, в том числе наемники из европейских стран.
https://ria.ru/20240907/kiev-1971310880.html
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Элита армии": на Украине заявили о серьезном ударе России по ВСУ

Украинский офицер: Россия нанесла удар по элитным пилотам ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар ракетой по объектам ВСУ на территории Украины
Удар ракетой по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар ракетой по объектам ВСУ на территории Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. При ударе России по учебному центру в Полтаве погибли элитные курсанты-пилоты, заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире телеканала "Фабрика новостей".
"В Полтаве произошло уничтожение действительно военного объекта, потому что там были курсанты-пилоты. Это элита армии", — отметил он.
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Офицер также возмутился, что в одном месте оказалось большое количество украинских военных.
«
"У меня даже нет слов, как описать безумие такого поступка. Мы на линии боестолкновения не собираемся больше отделения", — сказал он.
Во вторник, 3 сентября, в Полтаве прогремели два взрыва на фоне объявленной воздушной тревоги. Как заявили в российском Минобороны, армия нанесла высокоточный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ.
Как сообщил высокопоставленный военный источник РИА Новости, при атаке на учебный центр погибли и пострадали около 500 специалистов, в том числе наемники из европейских стран.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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