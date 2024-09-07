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Запад не верит в способность ВСУ удержаться в Курской области, пишут СМИ - РИА Новости, 07.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 07.09.2024 (обновлено: 17:57 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/vsu-1971307986.html
Запад не верит в способность ВСУ удержаться в Курской области, пишут СМИ
Запад не верит в способность ВСУ удержаться в Курской области, пишут СМИ - РИА Новости, 07.09.2024
Запад не верит в способность ВСУ удержаться в Курской области, пишут СМИ
Западные союзники Украины не верят в способность ВСУ удерживать захваченные российские территории в Курской области и боятся, что цена нападения Киева может... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T17:54
2024-09-07T17:57
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Западные союзники Украины не верят в способность ВСУ удерживать захваченные российские территории в Курской области и боятся, что цена нападения Киева может оказаться слишком высокой, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников. "Некоторые союзники беспокоятся, что Украина может оказаться не в состоянии удерживать ее (атакованную территорию) достаточно долго, чтобы использовать в качестве рычага в любых дипломатических усилиях", - говорится в публикации. Как отметил в разговоре с агентством высокопоставленный европейский чиновник, для Владимира Зеленского, который сталкивается с растущей усталостью внутри страны и возрастающими опасениями, что поддержка союзников может ослабнуть, нападение на Курскую область было рискованным ходом с целью получить рычаги влияния в переговорах. По словам европейских представителей, Запад обеспокоен высокой ценой, которую придется заплатить Киеву за атаку на Курскую область. Одновременно западные официальные лица продолжают хранить молчание о нападении ВСУ, не желая создавать впечатление, что они поощряют шаг, который может приблизить эскалацию со стороны России. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240906/alaudinov-1970972602.html
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
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в мире, курская область, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Запад не верит в способность ВСУ удержаться в Курской области, пишут СМИ

Bloomberg: Запад не верит в способность ВСУ удержаться в Курской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Западные союзники Украины не верят в способность ВСУ удерживать захваченные российские территории в Курской области и боятся, что цена нападения Киева может оказаться слишком высокой, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников.
"Некоторые союзники беспокоятся, что Украина может оказаться не в состоянии удерживать ее (атакованную территорию) достаточно долго, чтобы использовать в качестве рычага в любых дипломатических усилиях", - говорится в публикации.
Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Алаудинов со смехом рассказал об ошибке солдат ВСУ в Курской области
6 сентября, 08:43
Как отметил в разговоре с агентством высокопоставленный европейский чиновник, для Владимира Зеленского, который сталкивается с растущей усталостью внутри страны и возрастающими опасениями, что поддержка союзников может ослабнуть, нападение на Курскую область было рискованным ходом с целью получить рычаги влияния в переговорах.
По словам европейских представителей, Запад обеспокоен высокой ценой, которую придется заплатить Киеву за атаку на Курскую область. Одновременно западные официальные лица продолжают хранить молчание о нападении ВСУ, не желая создавать впечатление, что они поощряют шаг, который может приблизить эскалацию со стороны России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
23 августа, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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