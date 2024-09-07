https://ria.ru/20240907/vsu-1971307986.html

Запад не верит в способность ВСУ удержаться в Курской области, пишут СМИ

Запад не верит в способность ВСУ удержаться в Курской области, пишут СМИ - РИА Новости, 07.09.2024

Запад не верит в способность ВСУ удержаться в Курской области, пишут СМИ

Западные союзники Украины не верят в способность ВСУ удерживать захваченные российские территории в Курской области и боятся, что цена нападения Киева может... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T17:54

2024-09-07T17:54

2024-09-07T17:57

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Западные союзники Украины не верят в способность ВСУ удерживать захваченные российские территории в Курской области и боятся, что цена нападения Киева может оказаться слишком высокой, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников. "Некоторые союзники беспокоятся, что Украина может оказаться не в состоянии удерживать ее (атакованную территорию) достаточно долго, чтобы использовать в качестве рычага в любых дипломатических усилиях", - говорится в публикации. Как отметил в разговоре с агентством высокопоставленный европейский чиновник, для Владимира Зеленского, который сталкивается с растущей усталостью внутри страны и возрастающими опасениями, что поддержка союзников может ослабнуть, нападение на Курскую область было рискованным ходом с целью получить рычаги влияния в переговорах. По словам европейских представителей, Запад обеспокоен высокой ценой, которую придется заплатить Киеву за атаку на Курскую область. Одновременно западные официальные лица продолжают хранить молчание о нападении ВСУ, не желая создавать впечатление, что они поощряют шаг, который может приблизить эскалацию со стороны России. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240906/alaudinov-1970972602.html

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

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в мире, курская область, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины