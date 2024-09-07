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ВСУ применили БПЛА с автоматом Калашникова, пишут СМИ - РИА Новости, 07.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:02 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/vsu-1971302854.html
ВСУ применили БПЛА с автоматом Калашникова, пишут СМИ
ВСУ применили БПЛА с автоматом Калашникова, пишут СМИ - РИА Новости, 07.09.2024
ВСУ применили БПЛА с автоматом Калашникова, пишут СМИ
Украинские войска начали использовать дрон, оснащенный автоматом Калашникова, пишет Bild. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T17:02
2024-09-07T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинские войска начали использовать дрон, оснащенный автоматом Калашникова, пишет Bild."Украинская армия вооружила беспилотник автоматом", — говорится в материале.Уточняется, что "беспилотник-пулемет" разработала группа инженеров Wild Hornets. Они утверждают, что провели первые тестовые полеты 16 августа, а теперь начали задействовать его в бою.В публикации нет информации об эффективности такого БПЛА.
https://ria.ru/20240907/spetsoperatsiya-1971286544.html
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в мире, технологии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии
ВСУ применили БПЛА с автоматом Калашникова, пишут СМИ

Bild: ВСУ применили БПЛА, оснащенный автоматом Калашникова

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинские войска начали использовать дрон, оснащенный автоматом Калашникова, пишет Bild.
"Украинская армия вооружила беспилотник автоматом", — говорится в материале.
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту, пишут СМИ
Вчера, 15:34
Уточняется, что "беспилотник-пулемет" разработала группа инженеров Wild Hornets. Они утверждают, что провели первые тестовые полеты 16 августа, а теперь начали задействовать его в бою.
В публикации нет информации об эффективности такого БПЛА.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
"Русские придут". В США заговорили о побеге Зеленского
Вчера, 14:30
 
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