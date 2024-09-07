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ВСУ применили БПЛА с автоматом Калашникова, пишут СМИ
ВСУ применили БПЛА с автоматом Калашникова, пишут СМИ - РИА Новости, 07.09.2024
ВСУ применили БПЛА с автоматом Калашникова, пишут СМИ
Украинские войска начали использовать дрон, оснащенный автоматом Калашникова, пишет Bild. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T17:02
2024-09-07T17:02
2024-09-07T17:02
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинские войска начали использовать дрон, оснащенный автоматом Калашникова, пишет Bild."Украинская армия вооружила беспилотник автоматом", — говорится в материале.Уточняется, что "беспилотник-пулемет" разработала группа инженеров Wild Hornets. Они утверждают, что провели первые тестовые полеты 16 августа, а теперь начали задействовать его в бою.В публикации нет информации об эффективности такого БПЛА.
https://ria.ru/20240907/spetsoperatsiya-1971286544.html
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в мире, технологии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии
ВСУ применили БПЛА с автоматом Калашникова, пишут СМИ
Bild: ВСУ применили БПЛА, оснащенный автоматом Калашникова