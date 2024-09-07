https://ria.ru/20240907/vsu-1971294104.html

"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО

"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 07.09.2024

"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО

Потеря Украиной контроля над Красноармейском (украинское название — Покровск) приведет к обрушению всего фронта, заявил командир разведывательного подразделения РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T16:11

2024-09-07T16:11

2024-09-07T20:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

днр

красноармейск

покровск

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002640_0:311:3071:2038_1920x0_80_0_0_710d8247eb195b7f4cb1d0ca45b252ce.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Потеря Украиной контроля над Красноармейском (украинское название — Покровск) приведет к обрушению всего фронта, заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире телеканала "Фабрика новостей"."Если потеряем, то за ним посыплется вся логистическая цепочка, вся линия фронта и противник сможет на этой волне дойти до остальных городов ДНР", — предупредил он.Как считает офицер, именно из-за приоритетности этого направления российские войска усилили давление на ВСУ в районе Красноармейска, в то время как у украинской армии уже нет возможности сопротивляться."Не можем это делать максимально, потому что много бригад задействовано на курском направлении", — пожаловался он.Ярославский добавил, что потеря Красноармейска станет гораздо более сильным ударом для ВСУ, чем падение Артемовска, Соледара и Авдеевки.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240907/kiev-1971306480.html

https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html

россия

красноармейск

покровск

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, днр, красноармейск, покровск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, киев