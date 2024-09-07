https://ria.ru/20240907/vsu-1971294104.html
"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО
"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 07.09.2024
"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО
Потеря Украиной контроля над Красноармейском (украинское название — Покровск) приведет к обрушению всего фронта, заявил командир разведывательного подразделения РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:11
2024-09-07T16:11
2024-09-07T20:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
красноармейск
покровск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002640_0:311:3071:2038_1920x0_80_0_0_710d8247eb195b7f4cb1d0ca45b252ce.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Потеря Украиной контроля над Красноармейском (украинское название — Покровск) приведет к обрушению всего фронта, заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире телеканала "Фабрика новостей"."Если потеряем, то за ним посыплется вся логистическая цепочка, вся линия фронта и противник сможет на этой волне дойти до остальных городов ДНР", — предупредил он.Как считает офицер, именно из-за приоритетности этого направления российские войска усилили давление на ВСУ в районе Красноармейска, в то время как у украинской армии уже нет возможности сопротивляться."Не можем это делать максимально, потому что много бригад задействовано на курском направлении", — пожаловался он.Ярославский добавил, что потеря Красноармейска станет гораздо более сильным ударом для ВСУ, чем падение Артемовска, Соледара и Авдеевки.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240907/kiev-1971306480.html
https://ria.ru/20240907/vsu-1971314537.html
россия
красноармейск
покровск
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002640_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_84756c5ab5e0572845a645f104394eef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, днр, красноармейск, покровск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев
"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО
Офицер ВСУ: потеря Украиной Красноармейска приведет к обрушению фронта