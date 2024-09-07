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"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:11 07.09.2024 (обновлено: 20:10 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/vsu-1971294104.html
"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО
"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО - РИА Новости, 07.09.2024
"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО
Потеря Украиной контроля над Красноармейском (украинское название — Покровск) приведет к обрушению всего фронта, заявил командир разведывательного подразделения РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:11
2024-09-07T20:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
красноармейск
покровск
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Потеря Украиной контроля над Красноармейском (украинское название — Покровск) приведет к обрушению всего фронта, заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире телеканала "Фабрика новостей"."Если потеряем, то за ним посыплется вся логистическая цепочка, вся линия фронта и противник сможет на этой волне дойти до остальных городов ДНР", — предупредил он.Как считает офицер, именно из-за приоритетности этого направления российские войска усилили давление на ВСУ в районе Красноармейска, в то время как у украинской армии уже нет возможности сопротивляться.&quot;Не можем это делать максимально, потому что много бригад задействовано на курском направлении&quot;, — пожаловался он.Ярославский добавил, что потеря Красноармейска станет гораздо более сильным ударом для ВСУ, чем падение Артемовска, Соледара и Авдеевки.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240907/kiev-1971306480.html
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россия
красноармейск
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безопасность, россия, днр, красноармейск, покровск, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Красноармейск, Покровск, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина, Киев
"Вся линия фронта": офицер ВСУ заявил о ЧП в зоне СВО

Офицер ВСУ: потеря Украиной Красноармейска приведет к обрушению фронта

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Потеря Украиной контроля над Красноармейском (украинское название — Покровск) приведет к обрушению всего фронта, заявил командир разведывательного подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире телеканала "Фабрика новостей".
"Если потеряем, то за ним посыплется вся логистическая цепочка, вся линия фронта и противник сможет на этой волне дойти до остальных городов ДНР", — предупредил он.
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Как считает офицер, именно из-за приоритетности этого направления российские войска усилили давление на ВСУ в районе Красноармейска, в то время как у украинской армии уже нет возможности сопротивляться.
«

"Не можем это делать максимально, потому что много бригад задействовано на курском направлении", — пожаловался он.

Ярославский добавил, что потеря Красноармейска станет гораздо более сильным ударом для ВСУ, чем падение Артемовска, Соледара и Авдеевки.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. Там расположен крупный транспортный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДНРКрасноармейскПокровскВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраинаКиев
 
 
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