Рейтинг@Mail.ru
"Новые люди" предложили разрешить VPN для Wi-Fi в кафе и ресторанах - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/vpn-1971279930.html
"Новые люди" предложили разрешить VPN для Wi-Fi в кафе и ресторанах
"Новые люди" предложили разрешить VPN для Wi-Fi в кафе и ресторанах - РИА Новости, 07.09.2024
"Новые люди" предложили разрешить VPN для Wi-Fi в кафе и ресторанах
Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева предложила разрешить VPN для Wi-Fi в кафе и ресторанах, такой запрос она направила в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:02
2024-09-07T15:02
россия
сардана авксентьева
госдума рф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964379054_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_cea6e7c5c0e158403909f6e723db0206.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева предложила разрешить VPN для Wi-Fi в кафе и ресторанах, такой запрос она направила в Минэкономразвития. "Учитывая растущую популярность VPN-сервисов в России и снижение темпов роста отрасли общественного питания, считаю необходимым ввести дополнительные меры поддержки для отрасли общепита для сохранения высоких темпов экономического роста. Одной из возможных мер поддержки, не требующей выделения бюджетных средств, может стать снижение регуляторной нагрузки, в частности, предоставление права кафе и ресторанам устанавливать WIFI со встроенным VPN в рамках мер поддержки МСП", - сказано в обращении. Депутат отмечает, что введение указанной меры поддержки позволит увеличить посещаемость точек общественного питания, увеличив спрос на их продукцию. "В соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" правительство РФ вправе принимать решения, предусматривающие введение временного моратория на соблюдение законодательства РФ", - добавляется в документе. Она попросила министерство рассмотреть целесообразность реализации указанной инициативы и, в случае её поддержки, предложить правительству РФ внести соответствующие изменения в Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ и предоставить право правительству РФ установить мораторий на запрет установления VPN-сервисов на Wi-Fi в публичных местах.
https://ria.ru/20240817/rbk-1966788480.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964379054_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_c047467fa2701d263da886ac16bb0396.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сардана авксентьева, госдума рф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), технологии
Россия, Сардана Авксентьева, Госдума РФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Технологии
"Новые люди" предложили разрешить VPN для Wi-Fi в кафе и ресторанах

Замруководителя фракции "Новые люди" предложила разрешить VPN для Wi-Fi в кафе

© iStock.com / dikushinПодруги в кафе
Подруги в кафе - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© iStock.com / dikushin
Подруги в кафе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева предложила разрешить VPN для Wi-Fi в кафе и ресторанах, такой запрос она направила в Минэкономразвития.
"Учитывая растущую популярность VPN-сервисов в России и снижение темпов роста отрасли общественного питания, считаю необходимым ввести дополнительные меры поддержки для отрасли общепита для сохранения высоких темпов экономического роста. Одной из возможных мер поддержки, не требующей выделения бюджетных средств, может стать снижение регуляторной нагрузки, в частности, предоставление права кафе и ресторанам устанавливать WIFI со встроенным VPN в рамках мер поддержки МСП", - сказано в обращении.
Депутат отмечает, что введение указанной меры поддержки позволит увеличить посещаемость точек общественного питания, увеличив спрос на их продукцию.
"В соответствии с Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" правительство РФ вправе принимать решения, предусматривающие введение временного моратория на соблюдение законодательства РФ", - добавляется в документе.
Она попросила министерство рассмотреть целесообразность реализации указанной инициативы и, в случае её поддержки, предложить правительству РФ внести соответствующие изменения в Федеральный закон от 08.03.2022 № 46-ФЗ и предоставить право правительству РФ установить мораторий на запрет установления VPN-сервисов на Wi-Fi в публичных местах.
Оповещение об угрозе на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
СМИ рассказали, почему у россиян возникают проблемы с работой VPN-сервисов
17 августа, 17:20
 
РоссияСардана АвксентьеваГосдума РФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Технологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала