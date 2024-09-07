https://ria.ru/20240907/vosstanovlenie-1971211099.html

Старовойт рассказал о затратах на восстановление дорог в Курской области

Старовойт рассказал о затратах на восстановление дорог в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024

Старовойт рассказал о затратах на восстановление дорог в Курской области

Восстановление дорог Курской области потребует минимум 3 миллиарда рублей, рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T04:59

2024-09-07T04:59

2024-09-07T04:59

курская область

россия

донбасс

роман старовойт

дальневосточный федеральный университет

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Восстановление дорог Курской области потребует минимум 3 миллиарда рублей, рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума. "Мы с коллегами в регионах ведем работу по анализу текущей ситуации. Если говорить о территории Курской области, почти 3 миллиарда рублей на сегодня планируется выделить на восстановление дорог", - сказал министр. Он добавил, что особое внимание уделяется Белгородской и Курской областям, где практически ежедневно происходят обстрелы. Министр находится в прямом контакте с руководством приграничья. "Я сам выезжаю туда, осматриваю объекты, чтобы как только позволит ситуация, наши специалисты могли выйти на эти объекты для их восстановления", - добавил Старовойт. Дорожная инфраструктура новых регионов РФ также сейчас восстанавливается. Активные работы идут на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях. "Ситуация с инфраструктурой Крыма после воссоединения с Российской Федерацией и то, что мы видим в наших новых регионах, примерно одинаковая. Мы как будто перемещаемся на машине времени. Очевидно, что предыдущие руководители Украины совершенно не вкладывали средства в дорожную инфраструктуру, в мосты. Технологии, которые там применялись, существенно отличаются от наших в худшую сторону", - добавил министр. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240907/spetsnaz-1971210544.html

https://ria.ru/20240906/svo-1970963933.html

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курская область, россия, донбасс, роман старовойт, дальневосточный федеральный университет, экономика