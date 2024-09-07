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Военные в зоне СВО активно голосуют на выборах губернатора Петербурга - РИА Новости, 07.09.2024
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15:35 07.09.2024 (обновлено: 16:22 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/voennye-1971286884.html
Военные в зоне СВО активно голосуют на выборах губернатора Петербурга
Военные в зоне СВО активно голосуют на выборах губернатора Петербурга - РИА Новости, 07.09.2024
Военные в зоне СВО активно голосуют на выборах губернатора Петербурга
- РИА Новости. Военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции активно участвуют в голосовании на выборах губернатора Санкт-Петербурга, для них... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:35
2024-09-07T16:22
политика
санкт-петербург
псковская область
республика карелия
александр беглов
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единая россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции активно участвуют в голосовании на выборах губернатора Санкт-Петербурга, для них оборудованы полноценные избирательные участки даже в землянках и блиндажах, сообщил представитель Центра общественного наблюдения (ЦОН), депутат городского парламента Константин Чебыкин. "Несколько дней назад я был в зоне СВО и видел, как наши ребята военнослужащие голосуют... в том числе и на линии боевого соприкосновения. Для них это очень важно, они голосуют и за своих детей, и за Санкт-Петербург, и за будущее нашего города. Могу сказать, что тех людей, которые отказывались голосовать, я не видел, хотя общался с десятками людей, все активно принимали участие", - сказал он журналистам. По словам Чебыкина, для военнослужащих в зоне спецоперации оборудованы полноценные избирательные участки, где представлена информация обо всех кандидатах на должность губернатора Петербурга. При этом некоторые участки работают даже в землянках, отметил он. "Я был на нескольких избирательных участках, в том числе даже в землянке, в блиндаже был. Они (военнослужащие - ред.) включены по полной программе, на 100%. Все абсолютно военнослужащие могут реализовать свое избирательное право и его реализовывают", - заключил парламентарий. Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. На пост губернатора претендует четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые").Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов. Всего в дни голосования для жителей Петербурга будет открыт 1951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково, в медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок будет работать в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе.
https://ria.ru/20240907/vybory-1971231372.html
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политика, санкт-петербург, псковская область, республика карелия, александр беглов, сергей малинкович, единая россия, лдпр, коммунисты россии
Политика, Санкт-Петербург, Псковская область, Республика Карелия, Александр Беглов, Сергей Малинкович, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России
Военные в зоне СВО активно голосуют на выборах губернатора Петербурга

Военные в зоне СВО активно голосуют на выборах губернатора Петербурга

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБаннер с предвыборной агитацией в Санкт-Петербурге. 7 сентября 2024
Баннер с предвыборной агитацией в Санкт-Петербурге. 7 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Баннер с предвыборной агитацией в Санкт-Петербурге. 7 сентября 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции активно участвуют в голосовании на выборах губернатора Санкт-Петербурга, для них оборудованы полноценные избирательные участки даже в землянках и блиндажах, сообщил представитель Центра общественного наблюдения (ЦОН), депутат городского парламента Константин Чебыкин.
"Несколько дней назад я был в зоне СВО и видел, как наши ребята военнослужащие голосуют... в том числе и на линии боевого соприкосновения. Для них это очень важно, они голосуют и за своих детей, и за Санкт-Петербург, и за будущее нашего города. Могу сказать, что тех людей, которые отказывались голосовать, я не видел, хотя общался с десятками людей, все активно принимали участие", - сказал он журналистам.
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По словам Чебыкина, для военнослужащих в зоне спецоперации оборудованы полноценные избирательные участки, где представлена информация обо всех кандидатах на должность губернатора Петербурга. При этом некоторые участки работают даже в землянках, отметил он.
"Я был на нескольких избирательных участках, в том числе даже в землянке, в блиндаже был. Они (военнослужащие - ред.) включены по полной программе, на 100%. Все абсолютно военнослужащие могут реализовать свое избирательное право и его реализовывают", - заключил парламентарий.
Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. На пост губернатора претендует четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые").Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов.
Всего в дни голосования для жителей Петербурга будет открыт 1951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково, в медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок будет работать в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе.
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ПолитикаСанкт-ПетербургПсковская областьРеспублика КарелияАлександр БегловСергей МалинковичЕдиная РоссияЛДПРКоммунисты России
 
 
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