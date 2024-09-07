https://ria.ru/20240907/voennye-1971286884.html

Военные в зоне СВО активно голосуют на выборах губернатора Петербурга

Военные в зоне СВО активно голосуют на выборах губернатора Петербурга - РИА Новости, 07.09.2024

Военные в зоне СВО активно голосуют на выборах губернатора Петербурга

- РИА Новости. Военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции активно участвуют в голосовании на выборах губернатора Санкт-Петербурга, для них... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T15:35

2024-09-07T15:35

2024-09-07T16:22

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции активно участвуют в голосовании на выборах губернатора Санкт-Петербурга, для них оборудованы полноценные избирательные участки даже в землянках и блиндажах, сообщил представитель Центра общественного наблюдения (ЦОН), депутат городского парламента Константин Чебыкин. "Несколько дней назад я был в зоне СВО и видел, как наши ребята военнослужащие голосуют... в том числе и на линии боевого соприкосновения. Для них это очень важно, они голосуют и за своих детей, и за Санкт-Петербург, и за будущее нашего города. Могу сказать, что тех людей, которые отказывались голосовать, я не видел, хотя общался с десятками людей, все активно принимали участие", - сказал он журналистам. По словам Чебыкина, для военнослужащих в зоне спецоперации оборудованы полноценные избирательные участки, где представлена информация обо всех кандидатах на должность губернатора Петербурга. При этом некоторые участки работают даже в землянках, отметил он. "Я был на нескольких избирательных участках, в том числе даже в землянке, в блиндаже был. Они (военнослужащие - ред.) включены по полной программе, на 100%. Все абсолютно военнослужащие могут реализовать свое избирательное право и его реализовывают", - заключил парламентарий. Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. На пост губернатора претендует четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые").Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов. Всего в дни голосования для жителей Петербурга будет открыт 1951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково, в медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок будет работать в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе.

https://ria.ru/20240907/vybory-1971231372.html

https://ria.ru/20240907/mishustin-1971240731.html

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политика, санкт-петербург, псковская область, республика карелия, александр беглов, сергей малинкович, единая россия, лдпр, коммунисты россии