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Одесский военкомат признал, что его сотрудник избил женщину

Одесский военкомат признал, что его сотрудник избил женщину - РИА Новости, 07.09.2024

Одесский военкомат признал, что его сотрудник избил женщину

Одесский областной военкомат в субботу признал, что его сотрудник напал и избил женщину, отметив, что она пыталась воспрепятствовать мобилизации, блокируя... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T15:08

2024-09-07T15:08

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Одесский областной военкомат в субботу признал, что его сотрудник напал и избил женщину, отметив, что она пыталась воспрепятствовать мобилизации, блокируя ворота сборного пункта в городе Одесса. Ранее в субботу украинское издание "Страна.ua" сообщало, что сотрудник военкомата в Одессе на юге Украины напал на женщину и избил ее. "У здания сборного пункта города Одессы произошла ситуация, привлекшая внимание общества. Гражданка в эмоциональном состоянии совершает действия, которые имеют целью препятствование работе военкомата. Она сознательно заблокировала ворота сборного пункта, препятствуя въезду и выезду служебного транспорта", - говорится в сообщении военкомата в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Утверждается, что женщина якобы напала на автомобиль военкомата, а их сотрудник действовал в рамках закона и пытался "защитить служебное имущество". Будут ли применены какие-либо административные действия в отношении представителя военкомата, не уточняется. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в разных городах Украины, на которых представители местных и областных военкоматов нападают, избивают, применяют силу к мужчинам мобилизационного возраста. Зачастую их увозят в микроавтобусах в неизвестном направлении. В редких случаях мужчинам удается сбежать. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240830/draka-1969486413.html

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