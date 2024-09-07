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Врач-кардиолог назвала допустимую дозу красного вина для мужчин и женщин - РИА Новости, 07.09.2024
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03:09 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/vino-1971208380.html
Врач-кардиолог назвала допустимую дозу красного вина для мужчин и женщин
Врач-кардиолог назвала допустимую дозу красного вина для мужчин и женщин - РИА Новости, 07.09.2024
Врач-кардиолог назвала допустимую дозу красного вина для мужчин и женщин
Здоровый мужчина может употреблять около 200 миллилитров красного сухого вина в день без пагубного влияния на организм, в то время как здоровая женщина - около... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T03:09
2024-09-07T03:09
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Здоровый мужчина может употреблять около 200 миллилитров красного сухого вина в день без пагубного влияния на организм, в то время как здоровая женщина - около 100 миллилитров, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева. "Если здоровая женщина будет выпивать около 100 миллилитров, а мужчина около 200 миллилитров красного вина, то пагубного влияния на организм оно оказывать не должно. Не забываем, что это вино должно быть сухое", - сказала Маршинцева. Кардиолог отметила, что красное сухое вино обладает антиоксидантным эффектом, то есть улучшает доставку кислорода клеткам, соответственно, от этого может улучшаться и состояние организма. "Если пациент ранее злоупотреблял алкогольными напитками и у него уже проблемы с печенью, то ему не стоит пить вино. Нельзя ставить границы для всех людей. Если это здоровый человек, который занимается спортом, то, наверное, он может себе позволить 100 миллилитров красного вина в день", - подчеркнула врач.
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Врач-кардиолог назвала допустимую дозу красного вина для мужчин и женщин

Кардиолог Маршинцева: здоровый мужчина может выпить 200 миллилитров вина в день

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБокал с вином
Бокал с вином - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бокал с вином. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Здоровый мужчина может употреблять около 200 миллилитров красного сухого вина в день без пагубного влияния на организм, в то время как здоровая женщина - около 100 миллилитров, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
"Если здоровая женщина будет выпивать около 100 миллилитров, а мужчина около 200 миллилитров красного вина, то пагубного влияния на организм оно оказывать не должно. Не забываем, что это вино должно быть сухое", - сказала Маршинцева.
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Кардиолог отметила, что красное сухое вино обладает антиоксидантным эффектом, то есть улучшает доставку кислорода клеткам, соответственно, от этого может улучшаться и состояние организма.
"Если пациент ранее злоупотреблял алкогольными напитками и у него уже проблемы с печенью, то ему не стоит пить вино. Нельзя ставить границы для всех людей. Если это здоровый человек, который занимается спортом, то, наверное, он может себе позволить 100 миллилитров красного вина в день", - подчеркнула врач.
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