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Вертолет Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области
Вертолет Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024
Вертолет Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области
Вертолет Ми-28НМ армейской авиации нанес удар по украинским боевикам и технике в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T05:06
2024-09-07T05:06
2024-09-07T05:06
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-28НМ армейской авиации нанес удар по украинским боевикам и технике в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены, уточнили в ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Ми-28НМ, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Вертолет Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области
МО: экипаж Ми-28НМ нанес удар по живой силе и технике ВСУ в курском приграничье