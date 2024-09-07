https://ria.ru/20240907/vertolet-1971211833.html

Вертолет Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области

Вертолет Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024

Вертолет Ми-28НМ нанес удар по ВСУ в Курской области

Вертолет Ми-28НМ армейской авиации нанес удар по украинским боевикам и технике в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T05:06

2024-09-07T05:06

2024-09-07T05:06

специальная военная операция на украине

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ми-28нм

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вертолет Ми-28НМ армейской авиации нанес удар по украинским боевикам и технике в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям противника", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены, уточнили в ведомстве.

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курская область, россия, вооруженные силы украины, ми-28нм, вооруженные силы рф, безопасность