https://ria.ru/20240907/ukraina-1971319982.html

"Уровень риска возрастает". Стало известно о новой угрозе ВСУ

"Уровень риска возрастает". Стало известно о новой угрозе ВСУ - РИА Новости, 07.09.2024

"Уровень риска возрастает". Стало известно о новой угрозе ВСУ

Западные истребители F-16 все еще опасно использовать на украинском театре военных действий, пишет Business Insider со ссылкой на отставного американского... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T19:57

2024-09-07T19:57

2024-09-07T19:57

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владимир зеленский

джо байден

сергей лавров

вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Западные истребители F-16 все еще опасно использовать на украинском театре военных действий, пишет Business Insider со ссылкой на отставного американского военно-морского летчика Винсента Айелло."Полеты на истребителях — опасное занятие даже в условиях отсутствия какой-либо угрозы. <…> Я думаю, что в любом случае это будет очень хаотичная ситуация, усугубляемая тем, что у вас новый самолет и он первую неделю работает в этом конфликте", — отметил он.По словам отставного летчика, оперативная обстановка для украинских истребителей остается сложной из-за массивных ударов российской армии.Кроме того, еще одна потенциальная сложность для пилотов ВСУ заключается в том, что F-16 все еще совершенно новая для них модель, которая сильно отличается от истребителей советской эпохи, на которых они привыкли летать, пояснил эксперт. Айелло также добавил, что летать на истребителях, да еще и управлять ими в бою, по своей сути рискованно."Когда вы делаете и то, и другое, уровень риска возрастает", — резюмировал отставной военный.В конце августа депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что ЗРК Patriot ВСУ сбил поставленный на Украину истребитель F-16 из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он не справился с управлением. В Генштабе ВСУ, в свою очередь, добавили, что причины ЧП устанавливает специальная комиссия Минобороны Украины, которая работает в районе крушения.В начале августа Владимир Зеленский заявил о прибытии F-16 в страну. За день до этого журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 американских истребителей. При этом СМИ обратило внимание, что это произошло только через год после того, как администрация Джо Байдена одобрила их отправку в постсоветскую республику.На пресс-конференции в понедельник, 27 августа, глава киевского режима утверждал, что днем ранее украинские военные применили F-16 во время ударов российских войск: они якобы сбивали ими ракеты и дроны.Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Москва рассматривает передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, самолеты будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.

https://ria.ru/20240907/lvov-1971302410.html

https://ria.ru/20240907/spetsoperatsiya-1971286544.html

https://ria.ru/20240907/vsu-1971302854.html

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украина, москва, владимир зеленский, джо байден, сергей лавров, вооруженные силы украины, f-16, нато