В США забили тревогу из-за "удара" Украины по Западу
Экс-сотрудник Пентагона: Украина ослабила США и подорвала их интересы в мире
© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украина ослабила западные страны, включая США из-за поставок вооружений, заявил бывший помощник заместителя Петнатона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
"Война на Украине ослабила Соединенные Штаты, поскольку опустошила их казну и арсеналы. Она подорвала интересы США в других странах, особенно в Тихом океане", — отмети лон.
По словам эксперта, многие европейские страны израсходовали запасы ресурсов для поддержки Украины, отправив туда танки, бронемашины, ракеты, средства ПВО, артиллерию, боеприпасы и множество другого труднозаменимого оружия.
"Все это приводит к странному выводу: без США европейские члены НАТО не смогут защитить свою территорию. Это также ставит Штаты в невыгодное геополитическое положение", — резюмирует Брайен.
Россия называет поставки вооружений Украине игрой с огнем и считает, что они мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе осуществляя подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.