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В США забили тревогу из-за "удара" Украины по Западу - РИА Новости, 07.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/ukraina-1971293185.html
В США забили тревогу из-за "удара" Украины по Западу
В США забили тревогу из-за "удара" Украины по Западу - РИА Новости, 07.09.2024
В США забили тревогу из-за "удара" Украины по Западу
Украина ослабила западные страны, включая США из-за поставок вооружений, заявил бывший помощник заместителя Петнатона Стивен Брайен в статье для Weapons and... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:05
2024-09-07T16:05
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украина ослабила западные страны, включая США из-за поставок вооружений, заявил бывший помощник заместителя Петнатона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Война на Украине ослабила Соединенные Штаты, поскольку опустошила их казну и арсеналы. Она подорвала интересы США в других странах, особенно в Тихом океане", — отмети лон.По словам эксперта, многие европейские страны израсходовали запасы ресурсов для поддержки Украины, отправив туда танки, бронемашины, ракеты, средства ПВО, артиллерию, боеприпасы и множество другого труднозаменимого оружия."Все это приводит к странному выводу: без США европейские члены НАТО не смогут защитить свою территорию. Это также ставит Штаты в невыгодное геополитическое положение", — резюмирует Брайен.Россия называет поставки вооружений Украине игрой с огнем и считает, что они мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе осуществляя подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240907/spetsoperatsiya-1971286544.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, НАТО
В США забили тревогу из-за "удара" Украины по Западу

Экс-сотрудник Пентагона: Украина ослабила США и подорвала их интересы в мире

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украина ослабила западные страны, включая США из-за поставок вооружений, заявил бывший помощник заместителя Петнатона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
"Война на Украине ослабила Соединенные Штаты, поскольку опустошила их казну и арсеналы. Она подорвала интересы США в других странах, особенно в Тихом океане", — отмети лон.
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По словам эксперта, многие европейские страны израсходовали запасы ресурсов для поддержки Украины, отправив туда танки, бронемашины, ракеты, средства ПВО, артиллерию, боеприпасы и множество другого труднозаменимого оружия.
"Все это приводит к странному выводу: без США европейские члены НАТО не смогут защитить свою территорию. Это также ставит Штаты в невыгодное геополитическое положение", — резюмирует Брайен.
Россия называет поставки вооружений Украине игрой с огнем и считает, что они мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе осуществляя подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
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