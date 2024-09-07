https://ria.ru/20240907/ukraina-1971293185.html

В США забили тревогу из-за "удара" Украины по Западу

В США забили тревогу из-за "удара" Украины по Западу - РИА Новости, 07.09.2024

В США забили тревогу из-за "удара" Украины по Западу

Украина ослабила западные страны, включая США из-за поставок вооружений, заявил бывший помощник заместителя Петнатона Стивен Брайен в статье для Weapons and... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T16:05

2024-09-07T16:05

2024-09-07T16:05

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украина ослабила западные страны, включая США из-за поставок вооружений, заявил бывший помощник заместителя Петнатона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Война на Украине ослабила Соединенные Штаты, поскольку опустошила их казну и арсеналы. Она подорвала интересы США в других странах, особенно в Тихом океане", — отмети лон.По словам эксперта, многие европейские страны израсходовали запасы ресурсов для поддержки Украины, отправив туда танки, бронемашины, ракеты, средства ПВО, артиллерию, боеприпасы и множество другого труднозаменимого оружия."Все это приводит к странному выводу: без США европейские члены НАТО не смогут защитить свою территорию. Это также ставит Штаты в невыгодное геополитическое положение", — резюмирует Брайен.Россия называет поставки вооружений Украине игрой с огнем и считает, что они мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе осуществляя подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240907/spetsoperatsiya-1971286544.html

https://ria.ru/20240907/zelenskiy-1971271799.html

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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, нато