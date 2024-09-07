https://ria.ru/20240907/ukraina-1971288858.html

В Госдуме сравнили Украину с "Титаником"

В Госдуме сравнили Украину с "Титаником" - РИА Новости, 07.09.2024

В Госдуме сравнили Украину с "Титаником"

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Украине на Западе уготовили участь парохода "Титаник". РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T15:45

2024-09-07T15:45

2024-09-07T15:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

михаил шеремет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Украине на Западе уготовили участь парохода "Титаник". "США и Британия, в стремлении одним махом разрешить свои геополитические амбиции, решили воспользоваться своим историческим опытом, превратив Украину в именитый "Титаник". А чтобы она не избежала уготовленной ей участи, они поставили у штурвала безусого пустоголового юнгу в лице Зеленского", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, США и Британия стараются заманивать на Украину "богатых европейских персон", для отправки их стран в "бесславный последний круиз". "В итоге большой самоуверенный сине-желтый корабль с ограниченным количеством спасательных шлюпок уже отдал швартовые и вышел в бушующий океан на встречу с мистическим айсбергом, становясь злым роком и последней обителью для амбициозного европейского бомонда", - сказал депутат. По его словам, европейские политические элиты пожертвовали благосостоянием населения своих стран, и в желании угодить англосаксам ввели самоубийственные санкции против России, а свои накопления отдают на разжигания конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964061943.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, михаил шеремет