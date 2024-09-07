https://ria.ru/20240907/ukraina-1971288858.html
В Госдуме сравнили Украину с "Титаником"
В Госдуме сравнили Украину с "Титаником" - РИА Новости, 07.09.2024
В Госдуме сравнили Украину с "Титаником"
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Украине на Западе уготовили участь парохода "Титаник". РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:45
2024-09-07T15:45
2024-09-07T15:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Украине на Западе уготовили участь парохода "Титаник". "США и Британия, в стремлении одним махом разрешить свои геополитические амбиции, решили воспользоваться своим историческим опытом, превратив Украину в именитый "Титаник". А чтобы она не избежала уготовленной ей участи, они поставили у штурвала безусого пустоголового юнгу в лице Зеленского", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, США и Британия стараются заманивать на Украину "богатых европейских персон", для отправки их стран в "бесславный последний круиз". "В итоге большой самоуверенный сине-желтый корабль с ограниченным количеством спасательных шлюпок уже отдал швартовые и вышел в бушующий океан на встречу с мистическим айсбергом, становясь злым роком и последней обителью для амбициозного европейского бомонда", - сказал депутат. По его словам, европейские политические элиты пожертвовали благосостоянием населения своих стран, и в желании угодить англосаксам ввели самоубийственные санкции против России, а свои накопления отдают на разжигания конфликта на Украине.
https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html
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в мире, украина, сша, россия, михаил шеремет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Михаил Шеремет
В Госдуме сравнили Украину с "Титаником"
Депутат Шеремет: Украине на Западе уготовили участь парохода "Титаник"
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что Украине на Западе уготовили участь парохода "Титаник".
"США и Британия, в стремлении одним махом разрешить свои геополитические амбиции, решили воспользоваться своим историческим опытом, превратив Украину в именитый "Титаник". А чтобы она не избежала уготовленной ей участи, они поставили у штурвала безусого пустоголового юнгу в лице Зеленского", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, США
и Британия стараются заманивать на Украину "богатых европейских персон", для отправки их стран в "бесславный последний круиз".
"В итоге большой самоуверенный сине-желтый корабль с ограниченным количеством спасательных шлюпок уже отдал швартовые и вышел в бушующий океан на встречу с мистическим айсбергом, становясь злым роком и последней обителью для амбициозного европейского бомонда", - сказал депутат.
По его словам, европейские политические элиты пожертвовали благосостоянием населения своих стран, и в желании угодить англосаксам ввели самоубийственные санкции против России
, а свои накопления отдают на разжигания конфликта на Украине.