https://ria.ru/20240907/ukraina-1971246818.html
На Украине сообщили о повреждении энергетических объектов
На Украине сообщили о повреждении энергетических объектов - РИА Новости, 07.09.2024
На Украине сообщили о повреждении энергетических объектов
Энергетические объекты повреждены после взрывов в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины в минувшие сутки, заявило в субботу министерство... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:05
2024-09-07T12:05
2024-09-07T12:05
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Энергетические объекты повреждены после взрывов в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины в минувшие сутки, заявило в субботу министерство энергетики страны. Как сообщает украинское энергетическое ведомство в своем Telegram-канале, в минувшие сутки повреждены энергетические объекты "в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях". Кроме того, как утверждается, повреждены объекты и в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики. В результате этого отключались линии электропередачи, были обесточены подстанции, выключалось оборудование.
https://ria.ru/20240505/energetika-1943981918.html
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в мире, жкх, харьковская область, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, ЖКХ, Харьковская область, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
На Украине сообщили о повреждении энергетических объектов
Минэнерго Украины сообщило о повреждении энергетических объектов в трех областях