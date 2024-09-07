https://ria.ru/20240907/ukraina-1971246818.html

На Украине сообщили о повреждении энергетических объектов

На Украине сообщили о повреждении энергетических объектов - РИА Новости, 07.09.2024

На Украине сообщили о повреждении энергетических объектов

Энергетические объекты повреждены после взрывов в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины в минувшие сутки, заявило в субботу министерство... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:05

2024-09-07T12:05

2024-09-07T12:05

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харьковская область

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Энергетические объекты повреждены после взрывов в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях Украины в минувшие сутки, заявило в субботу министерство энергетики страны. Как сообщает украинское энергетическое ведомство в своем Telegram-канале, в минувшие сутки повреждены энергетические объекты "в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях". Кроме того, как утверждается, повреждены объекты и в подконтрольной ВСУ части Донецкой народной республики. В результате этого отключались линии электропередачи, были обесточены подстанции, выключалось оборудование.

https://ria.ru/20240505/energetika-1943981918.html

харьковская область

украина

донецкая народная республика

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в мире, жкх, харьковская область, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины