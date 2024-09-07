https://ria.ru/20240907/ukraina-1971244723.html

"Умрите". На Западе возмутились положением украинцев

"Умрите". На Западе возмутились положением украинцев - РИА Новости, 07.09.2024

"Умрите". На Западе возмутились положением украинцев

Украинцы, которые не могут позволить себе купить "белый билет", отправляются погибать на фронт, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T11:45

2024-09-07T11:45

2024-09-07T12:03

в мире

украина

евросоюз

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинцы, которые не могут позволить себе купить "белый билет", отправляются погибать на фронт, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.Он привел слова депутата Рады Александра Юрченко, заявившего, что такой "документ" стоит 37 тысяч долларов наличными."Итак, в центре свободы и свободолюбия ЕС можно купить свою жизнь. Но если вы не можете заплатить, отправляйтесь на Восток и умрите за НАТО", — написал он.В августе военнослужащий ВСУ Николай Хавтура, сдавшийся в плен российским войскам группировки "Север" на Харьковском направлении, рассказал, что его заставили служить, несмотря на наличие "белого билета". По его словам, на Украине берут служить "всех подряд", в том числе эпилептиков.

https://ria.ru/20240805/ukraina-1964235236.html

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в мире, украина, евросоюз, нато, вооруженные силы украины