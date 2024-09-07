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"Умрите". На Западе возмутились положением украинцев - РИА Новости, 07.09.2024
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11:45 07.09.2024 (обновлено: 12:03 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/ukraina-1971244723.html
"Умрите". На Западе возмутились положением украинцев
"Умрите". На Западе возмутились положением украинцев - РИА Новости, 07.09.2024
"Умрите". На Западе возмутились положением украинцев
Украинцы, которые не могут позволить себе купить "белый билет", отправляются погибать на фронт, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T11:45
2024-09-07T12:03
в мире
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинцы, которые не могут позволить себе купить "белый билет", отправляются погибать на фронт, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.Он привел слова депутата Рады Александра Юрченко, заявившего, что такой "документ" стоит 37 тысяч долларов наличными."Итак, в центре свободы и свободолюбия ЕС можно купить свою жизнь. Но если вы не можете заплатить, отправляйтесь на Восток и умрите за НАТО", — написал он.В августе военнослужащий ВСУ Николай Хавтура, сдавшийся в плен российским войскам группировки "Север" на Харьковском направлении, рассказал, что его заставили служить, несмотря на наличие "белого билета". По его словам, на Украине берут служить "всех подряд", в том числе эпилептиков.
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в мире, украина, евросоюз, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Умрите". На Западе возмутились положением украинцев

Боуз: неплатежеспособные украинцы идут погибать за НАТО

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украинцы, которые не могут позволить себе купить "белый билет", отправляются погибать на фронт, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
Он привел слова депутата Рады Александра Юрченко, заявившего, что такой "документ" стоит 37 тысяч долларов наличными.
"Итак, в центре свободы и свободолюбия ЕС можно купить свою жизнь. Но если вы не можете заплатить, отправляйтесь на Восток и умрите за НАТО", — написал он.
В августе военнослужащий ВСУ Николай Хавтура, сдавшийся в плен российским войскам группировки "Север" на Харьковском направлении, рассказал, что его заставили служить, несмотря на наличие "белого билета". По его словам, на Украине берут служить "всех подряд", в том числе эпилептиков.
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