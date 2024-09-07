https://ria.ru/20240907/ukraina-1971228852.html

СМИ раскрыли, какой "удар" получил Зеленский в Германии

СМИ раскрыли, какой "удар" получил Зеленский в Германии - РИА Новости, 07.09.2024

СМИ раскрыли, какой "удар" получил Зеленский в Германии

Владимир Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары по России, пишет Washington Post. "Обращение Зеленского, прозвучавшее на заседании... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T09:51

2024-09-07T09:51

2024-09-07T16:36

специальная военная операция на украине

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россия

владимир зеленский

украина

министерство обороны сша

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары по России, пишет Washington Post. "Обращение Зеленского, прозвучавшее на заседании Контактной группы по обороне Украины на военной базе США в Западной Германии, не принесло заметного прогресса, поскольку главный военный сторонник Киева, Соединенные Штаты, не сообщили о немедленном изменении своих ограничений на использование вооружений большей дальности", — говорится в публикации. Накануне Зеленский на заседании "Рамштайна" призвал союзников игнорировать красные линии России и снять ограничения на удары дальнобойным оружием. На этой неделе заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что применение Киевом средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные аэродромы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.

https://ria.ru/20240907/ukraina-1971222443.html

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в мире, россия, владимир зеленский, украина, министерство обороны сша