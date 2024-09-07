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СМИ раскрыли, какой "удар" получил Зеленский в Германии - РИА Новости, 07.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:51 07.09.2024 (обновлено: 16:36 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/ukraina-1971228852.html
СМИ раскрыли, какой "удар" получил Зеленский в Германии
СМИ раскрыли, какой "удар" получил Зеленский в Германии - РИА Новости, 07.09.2024
СМИ раскрыли, какой "удар" получил Зеленский в Германии
Владимир Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары по России, пишет Washington Post. "Обращение Зеленского, прозвучавшее на заседании... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T09:51
2024-09-07T16:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
украина
министерство обороны сша
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары по России, пишет Washington Post. "Обращение Зеленского, прозвучавшее на заседании Контактной группы по обороне Украины на военной базе США в Западной Германии, не принесло заметного прогресса, поскольку главный военный сторонник Киева, Соединенные Штаты, не сообщили о немедленном изменении своих ограничений на использование вооружений большей дальности", — говорится в публикации. Накануне Зеленский на заседании "Рамштайна" призвал союзников игнорировать красные линии России и снять ограничения на удары дальнобойным оружием. На этой неделе заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что применение Киевом средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные аэродромы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
https://ria.ru/20240907/ukraina-1971222443.html
https://ria.ru/20240907/orban-1971243341.html
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в мире, россия, владимир зеленский, украина, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Министерство обороны США
СМИ раскрыли, какой "удар" получил Зеленский в Германии

WP: Зеленский не убедил союзников снять ограничения на удары по России

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары по России, пишет Washington Post.

"Обращение Зеленского, прозвучавшее на заседании Контактной группы по обороне Украины на военной базе США в Западной Германии, не принесло заметного прогресса, поскольку главный военный сторонник Киева, Соединенные Штаты, не сообщили о немедленном изменении своих ограничений на использование вооружений большей дальности", — говорится в публикации.
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На Западе предупредили Украину о серьезной угрозе
Вчера, 08:48
Накануне Зеленский на заседании "Рамштайна" призвал союзников игнорировать красные линии России и снять ограничения на удары дальнобойным оружием.

На этой неделе заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх отметила, что применение Киевом средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные аэродромы.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаМинистерство обороны США
 
 
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