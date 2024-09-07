https://ria.ru/20240907/ukraina-1971226638.html

На Украине раскольники пытаются захватить Покровский храм УПЦ

На Украине раскольники пытаются захватить Покровский храм УПЦ - РИА Новости, 07.09.2024

На Украине раскольники пытаются захватить Покровский храм УПЦ

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Покровский храм канонической Украинской... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T09:28

2024-09-07T09:28

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Боярка Киевской области, сообщает в субботу украинский телеканал "Первый казацкий"."В эти минуты происходит захват храма УПЦ. Нам сообщают, что прямо сейчас происходит рейдерский захват Покровского храма УПЦ в городе Боярка Киевской области. Прихожане и духовенство храма призывают всех православных горожан защитить святыню", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Позднее телеканал сообщил, что раскольники заблокировали все входы в святыню и пытаются взломать замки. Им оказывает содействие местное формирование территориальной общины (ДФТГ), а руководит процессом Василий Лило, который известен участием в нападении на Свято-Михайловский храм в мае 2023 года. В ходе столкновений против сторонников УПЦ применяется слезоточивый газ.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240906/ukraina-1971093700.html

https://radiosputnik.ru/20240906/zapret-1970992344.html

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киевская область, украина, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц