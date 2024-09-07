https://ria.ru/20240907/ukraina-1971226638.html
На Украине раскольники пытаются захватить Покровский храм УПЦ
На Украине раскольники пытаются захватить Покровский храм УПЦ - РИА Новости, 07.09.2024
На Украине раскольники пытаются захватить Покровский храм УПЦ
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Покровский храм канонической Украинской... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T09:28
2024-09-07T09:28
2024-09-07T09:57
киевская область
украина
россия
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_7dd74812523d296b855cc115c6b6f4d9.jpg
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Боярка Киевской области, сообщает в субботу украинский телеканал "Первый казацкий"."В эти минуты происходит захват храма УПЦ. Нам сообщают, что прямо сейчас происходит рейдерский захват Покровского храма УПЦ в городе Боярка Киевской области. Прихожане и духовенство храма призывают всех православных горожан защитить святыню", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Позднее телеканал сообщил, что раскольники заблокировали все входы в святыню и пытаются взломать замки. Им оказывает содействие местное формирование территориальной общины (ДФТГ), а руководит процессом Василий Лило, который известен участием в нападении на Свято-Михайловский храм в мае 2023 года. В ходе столкновений против сторонников УПЦ применяется слезоточивый газ.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240906/ukraina-1971093700.html
https://radiosputnik.ru/20240906/zapret-1970992344.html
киевская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1a2a11d91316052b99acfa0a94eec18f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, украина, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Киевская область, Украина, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
На Украине раскольники пытаются захватить Покровский храм УПЦ
"Первый казацкий": представители ПЦУ пытаются захватить Покровский храм УПЦ
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Боярка Киевской области, сообщает в субботу украинский телеканал "Первый казацкий".
"В эти минуты происходит захват храма УПЦ. Нам сообщают, что прямо сейчас происходит рейдерский захват Покровского храма УПЦ в городе Боярка Киевской области. Прихожане и духовенство храма призывают всех православных горожан защитить святыню", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Позднее телеканал сообщил, что раскольники заблокировали все входы в святыню и пытаются взломать замки. Им оказывает содействие местное формирование территориальной общины (ДФТГ), а руководит процессом Василий Лило, который известен участием в нападении на Свято-Михайловский храм в мае 2023 года. В ходе столкновений против сторонников УПЦ применяется слезоточивый газ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".