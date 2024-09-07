Рейтинг@Mail.ru
На Украине раскольники пытаются захватить Покровский храм УПЦ - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:28 07.09.2024 (обновлено: 09:57 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/ukraina-1971226638.html
На Украине раскольники пытаются захватить Покровский храм УПЦ
На Украине раскольники пытаются захватить Покровский храм УПЦ - РИА Новости, 07.09.2024
На Украине раскольники пытаются захватить Покровский храм УПЦ
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Покровский храм канонической Украинской... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T09:28
2024-09-07T09:57
киевская область
украина
россия
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_7dd74812523d296b855cc115c6b6f4d9.jpg
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Боярка Киевской области, сообщает в субботу украинский телеканал "Первый казацкий"."В эти минуты происходит захват храма УПЦ. Нам сообщают, что прямо сейчас происходит рейдерский захват Покровского храма УПЦ в городе Боярка Киевской области. Прихожане и духовенство храма призывают всех православных горожан защитить святыню", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Позднее телеканал сообщил, что раскольники заблокировали все входы в святыню и пытаются взломать замки. Им оказывает содействие местное формирование территориальной общины (ДФТГ), а руководит процессом Василий Лило, который известен участием в нападении на Свято-Михайловский храм в мае 2023 года. В ходе столкновений против сторонников УПЦ применяется слезоточивый газ.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240906/ukraina-1971093700.html
https://radiosputnik.ru/20240906/zapret-1970992344.html
киевская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876764170_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1a2a11d91316052b99acfa0a94eec18f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киевская область, украина, россия, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Киевская область, Украина, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
На Украине раскольники пытаются захватить Покровский храм УПЦ

"Первый казацкий": представители ПЦУ пытаются захватить Покровский храм УПЦ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Православный крест. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются захватить Покровский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Боярка Киевской области, сообщает в субботу украинский телеканал "Первый казацкий".
"В эти минуты происходит захват храма УПЦ. Нам сообщают, что прямо сейчас происходит рейдерский захват Покровского храма УПЦ в городе Боярка Киевской области. Прихожане и духовенство храма призывают всех православных горожан защитить святыню", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Акция священников УПЦ в Киеве против ущемления их прав - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
США продолжат военную помощь Украине при условии сохранения УПЦ, пишут СМИ
6 сентября, 16:02
Позднее телеканал сообщил, что раскольники заблокировали все входы в святыню и пытаются взломать замки. Им оказывает содействие местное формирование территориальной общины (ДФТГ), а руководит процессом Василий Лило, который известен участием в нападении на Свято-Михайловский храм в мае 2023 года. В ходе столкновений против сторонников УПЦ применяется слезоточивый газ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Свято-Успенский собор Черкасской епархии УПЦ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
"Легче управлять". Кеосаян – о том, почему запретили УПЦ на Украине
6 сентября, 10:44
 
Киевская областьУкраинаРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала