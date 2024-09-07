Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области поврежден объект логистической инфраструктуры - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/ukraina-1971223446.html
В Харьковской области поврежден объект логистической инфраструктуры
В Харьковской области поврежден объект логистической инфраструктуры - РИА Новости, 07.09.2024
В Харьковской области поврежден объект логистической инфраструктуры
Объект логистической инфраструктуры поврежден после взрывов в селе Купянск-Узловой в Харьковской области на Украине, где расположен крупный железнодорожный... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T09:01
2024-09-07T09:01
в мире
харьковская область
украина
харьков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949290111_0:202:1280:922_1920x0_80_0_0_9c55e06e3c570b8c82ab6add81179e8b.jpg
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Объект логистической инфраструктуры поврежден после взрывов в селе Купянск-Узловой в Харьковской области на Украине, где расположен крупный железнодорожный узел, сообщает в субботу глава областной военной администрации Олег Синегубов. "Купянский район, село Купянск-Узловой… Поврежден объект логистической инфраструктуры", - написал Синегубов в своем Telegram-канале. Купянск-Узловой расположен в Купянском района Харьковской области Украины. Там находится крупный железнодорожный узел, станции Купянск-Узловой, Купянск-Сортировочный, остановочные пункты пригородных поездов. Населенный пункт связан железной дорогой в том числе со станциями Харьков, Святогорск, Попасная.
https://ria.ru/20240905/vsu-1970855760.html
харьковская область
украина
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949290111_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a5805c1311b48c2ec3d3dc43f6d78448.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьковская область, украина, харьков
В мире, Харьковская область, Украина, Харьков
В Харьковской области поврежден объект логистической инфраструктуры

В селе Купянск-Узловой на Украине поврежден объект логистической инфраструктуры

© Фото из соцсетейПоследствия взрыва в Харьковской области
Последствия взрыва в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото из соцсетей
Последствия взрыва в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Объект логистической инфраструктуры поврежден после взрывов в селе Купянск-Узловой в Харьковской области на Украине, где расположен крупный железнодорожный узел, сообщает в субботу глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"Купянский район, село Купянск-Узловой… Поврежден объект логистической инфраструктуры", - написал Синегубов в своем Telegram-канале.
Купянск-Узловой расположен в Купянском района Харьковской области Украины. Там находится крупный железнодорожный узел, станции Купянск-Узловой, Купянск-Сортировочный, остановочные пункты пригородных поездов. Населенный пункт связан железной дорогой в том числе со станциями Харьков, Святогорск, Попасная.
Сухая трава горит в поле - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области, заявили в ВГА
5 сентября, 15:58
 
В миреХарьковская областьУкраинаХарьков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала