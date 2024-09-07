https://ria.ru/20240907/ukraina-1971223446.html
В Харьковской области поврежден объект логистической инфраструктуры
В Харьковской области поврежден объект логистической инфраструктуры - РИА Новости, 07.09.2024
В Харьковской области поврежден объект логистической инфраструктуры
Объект логистической инфраструктуры поврежден после взрывов в селе Купянск-Узловой в Харьковской области на Украине, где расположен крупный железнодорожный... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T09:01
2024-09-07T09:01
2024-09-07T09:01
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Объект логистической инфраструктуры поврежден после взрывов в селе Купянск-Узловой в Харьковской области на Украине, где расположен крупный железнодорожный узел, сообщает в субботу глава областной военной администрации Олег Синегубов. "Купянский район, село Купянск-Узловой… Поврежден объект логистической инфраструктуры", - написал Синегубов в своем Telegram-канале. Купянск-Узловой расположен в Купянском района Харьковской области Украины. Там находится крупный железнодорожный узел, станции Купянск-Узловой, Купянск-Сортировочный, остановочные пункты пригородных поездов. Населенный пункт связан железной дорогой в том числе со станциями Харьков, Святогорск, Попасная.
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В мире, Харьковская область, Украина, Харьков
В Харьковской области поврежден объект логистической инфраструктуры
В селе Купянск-Узловой на Украине поврежден объект логистической инфраструктуры