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Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 07.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 07.09.2024 (обновлено: 15:06 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/udary-1971269001.html
Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 07.09.2024
Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
Российские войска поразили резервы десяти бригад ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:14
2024-09-07T15:06
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска поразили резервы десяти бригад ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны.&quot;Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й механизированных, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й, 113-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Белополье, Бояро-Лежачи, Владимировка, Глухов, Краснополье, Сумы, Хотень и Ямполь&quot;, — говорится в сводке.Кроме того, в Курской области группировка "Север" отразила две атаки штурмовиков в направлении сел Борки и Матвеевка и сорвала попытки атак в направлениях Коренево и Русской Конопельки. Российские военные также нанесли поражение восьми бригадам в районах сел Апанасовка, Вишневка, Борки, Внезапное, Гоголевка, Замостье, Казачья Локня, Кругленькое, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новоивановка, Обуховка, Снагость и Черкасская Конопелька.За сутки ВСУ потеряли:Общие потери украинской армии в боях на Курском направлении:
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
https://ria.ru/20240906/kiev-1971150078.html
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970862020.html
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сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Минобороны: ВС России ударили по резервам десяти бригад ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 в зоне спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска поразили резервы десяти бригад ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны.
«

"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й механизированных, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й, 113-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Белополье, Бояро-Лежачи, Владимировка, Глухов, Краснополье, Сумы, Хотень и Ямполь", — говорится в сводке.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00
Кроме того, в Курской области группировка "Север" отразила две атаки штурмовиков в направлении сел Борки и Матвеевка и сорвала попытки атак в направлениях Коренево и Русской Конопельки.
Российские военные также нанесли поражение восьми бригадам в районах сел Апанасовка, Вишневка, Борки, Внезапное, Гоголевка, Замостье, Казачья Локня, Кругленькое, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новоивановка, Обуховка, Снагость и Черкасская Конопелька.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
В Киеве раскрыли, кого накажут за провал ВСУ в Курской области
6 сентября, 18:55
За сутки ВСУ потеряли:
  • более 280 человек убитыми и ранеными;
  • 13 единиц бронетехники, в том числе три танка и десять боевых бронемашин;
  • девять артиллерийских орудий, в том числе американскую гаубицу М777;
  • девять автомобилей;
  • станцию радиоэлектронной борьбы.
Общие потери украинской армии в боях на Курском направлении:
  • свыше 10 700 солдат;
  • 84 танка;
  • 41 БМП;
  • 74 бронетранспортера;
  • 609 боевых бронемашин;
  • 348 автомобилей;
  • 82 артиллерийских орудия;
  • 24 пусковые установки РСЗО, в том числе семь американских HIMARS и пять М270;
  • восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
  • две транспортно-заряжающие машины;
  • 20 станций радиоэлектронной и семь РЛС контрбатарейной борьбы;
  • две РЛС ПВО;
  • восемь единиц инженерной техники.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В Киеве не знают, как победить в конфликте с Россией, пишут СМИ
5 сентября, 16:15
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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