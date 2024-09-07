https://ria.ru/20240907/udary-1971269001.html

Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 07.09.2024

Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Российские войска поразили резервы десяти бригад ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T14:14

2024-09-07T14:14

2024-09-07T15:06

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска поразили резервы десяти бригад ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й механизированных, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й, 113-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Белополье, Бояро-Лежачи, Владимировка, Глухов, Краснополье, Сумы, Хотень и Ямполь", — говорится в сводке.Кроме того, в Курской области группировка "Север" отразила две атаки штурмовиков в направлении сел Борки и Матвеевка и сорвала попытки атак в направлениях Коренево и Русской Конопельки. Российские военные также нанесли поражение восьми бригадам в районах сел Апанасовка, Вишневка, Борки, Внезапное, Гоголевка, Замостье, Казачья Локня, Кругленькое, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новоивановка, Обуховка, Снагость и Черкасская Конопелька.За сутки ВСУ потеряли:Общие потери украинской армии в боях на Курском направлении:

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

https://ria.ru/20240906/kiev-1971150078.html

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970862020.html

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сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)