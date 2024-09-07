Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
Минобороны: ВС России ударили по резервам десяти бригад ВСУ в Сумской области
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 в зоне спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские войска поразили резервы десяти бригад ВСУ в Сумской области, сообщило Минобороны.
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"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й механизированных, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 103-й, 106-й, 107-й, 113-й и 118-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Белополье, Бояро-Лежачи, Владимировка, Глухов, Краснополье, Сумы, Хотень и Ямполь", — говорится в сводке.
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Кроме того, в Курской области группировка "Север" отразила две атаки штурмовиков в направлении сел Борки и Матвеевка и сорвала попытки атак в направлениях Коренево и Русской Конопельки.
Российские военные также нанесли поражение восьми бригадам в районах сел Апанасовка, Вишневка, Борки, Внезапное, Гоголевка, Замостье, Казачья Локня, Кругленькое, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новоивановка, Обуховка, Снагость и Черкасская Конопелька.
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За сутки ВСУ потеряли:
- более 280 человек убитыми и ранеными;
- 13 единиц бронетехники, в том числе три танка и десять боевых бронемашин;
- девять артиллерийских орудий, в том числе американскую гаубицу М777;
- девять автомобилей;
- станцию радиоэлектронной борьбы.
Общие потери украинской армии в боях на Курском направлении:
- свыше 10 700 солдат;
- 84 танка;
- 41 БМП;
- 74 бронетранспортера;
- 609 боевых бронемашин;
- 348 автомобилей;
- 82 артиллерийских орудия;
- 24 пусковые установки РСЗО, в том числе семь американских HIMARS и пять М270;
- восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов;
- две транспортно-заряжающие машины;
- 20 станций радиоэлектронной и семь РЛС контрбатарейной борьбы;
- две РЛС ПВО;
- восемь единиц инженерной техники.
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