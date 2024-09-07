Рейтинг@Mail.ru
Су-34 нанес удар авиабомбами по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:26 07.09.2024 (обновлено: 15:49 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/udar-1971285369.html
Су-34 нанес удар авиабомбами по ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар авиабомбами по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024
Су-34 нанес удар авиабомбами по ВСУ в Курской области
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:26
2024-09-07T15:49
специальная военная операция на украине
курская область
су-34
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
безопасность
валерий герасимов
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971288725_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27487b9bae14a298a6022999a569ef43.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны России."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, при атаке использовались авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения."Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", — добавили в министерстве.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 7 сентября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 10,7 тысячи военнослужащих и 84 танка.По словам Владимира Путина, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, указал президент.
https://ria.ru/20240907/svo-1971092055.html
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Удар авиабомбами по скоплению живой силы и техники ВСУ в Курской области
Удар авиабомбами по скоплению живой силы и техники ВСУ в Курской области
2024-09-07T15:26
true
PT1M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971288725_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b65bfca221e4ac8d5adc8f0b434a445b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, су-34, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, безопасность, валерий герасимов, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Су-34, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Безопасность, Валерий Герасимов, Россия, Владимир Путин
Су-34 нанес удар авиабомбами по ВСУ в Курской области

МО РФ: Су-34 ударом авиабомб уничтожил боевиков и технику ВСУ в Курской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны России.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в заявлении.
Беспилотный летательный аппарат Орлан-30 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
"Опаснее "стингеров". Война в небе принимает новый оборот
Вчера, 08:00
Как уточнили в ведомстве, при атаке использовались авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", — добавили в министерстве.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00
По данным на 7 сентября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 10,7 тысячи военнослужащих и 84 танка.
По словам Владимира Путина, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, указал президент.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСу-34Вооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииБезопасностьВалерий ГерасимовРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала