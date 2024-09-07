https://ria.ru/20240907/udar-1971285369.html

Су-34 нанес удар авиабомбами по ВСУ в Курской области

Су-34 нанес удар авиабомбами по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024

Су-34 нанес удар авиабомбами по ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T15:26

2024-09-07T15:26

2024-09-07T15:49

специальная военная операция на украине

курская область

су-34

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

безопасность

валерий герасимов

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб уничтожил личный состав и технику ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны России."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, при атаке использовались авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), который позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения."Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", — добавили в министерстве.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным на 7 сентября, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 10,7 тысячи военнослужащих и 84 танка.По словам Владимира Путина, своей атакой киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, остановить наступление российских войск и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Тем не менее противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, указал президент.

https://ria.ru/20240907/svo-1971092055.html

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Удар авиабомбами по скоплению живой силы и техники ВСУ в Курской области Удар авиабомбами по скоплению живой силы и техники ВСУ в Курской области 2024-09-07T15:26 true PT1M14S

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курская область, су-34, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, безопасность, валерий герасимов, россия, владимир путин