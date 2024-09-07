https://ria.ru/20240907/udar-1971222143.html
Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам под Николаевом
Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам под Николаевом - РИА Новости, 07.09.2024
Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам под Николаевом
Российские войска ночью нанесли несколько ударов по пригороду Николаева, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T08:41
2024-09-07T08:41
2024-09-07T16:15
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
вооруженные силы рф
безопасность
скадовск
сергей лебедев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935891937_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_947fd6da763c67baf825eb719bf6ffc8.jpg
ДОНЕЦК, 7 сен — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли несколько ударов по пригороду Николаева, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.Так, первый пришелся по месту дислокации иностранных инструкторов и обучающихся десантников."Второй удар, который с большим заревом, пришелся по как минимум одной из трех установок HIMARS, которые почти ежедневно стреляют дальнобойными ракетами в сторону Скадовска и Крыма", — добавил подпольщик.По его словам, количество уничтоженных установок уточняется.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240907/ukraina-1971222443.html
https://ria.ru/20240905/ssha-1970906927.html
николаев (украина)
скадовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935891937_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_06af04fa480c9302d652e972e8372b15.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николаев (украина), вооруженные силы рф, безопасность, скадовск, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), Вооруженные силы РФ, Безопасность, Скадовск, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по иностранным инструкторам под Николаевом
Подполье: ВС России ударили по иностранным инструкторам в пригороде Николаева