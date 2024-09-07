https://ria.ru/20240907/tsik-1971296576.html
Памфилова рассказала о новом виде голосования на выборах в Москве
Памфилова рассказала о новом виде голосования на выборах в Москве - РИА Новости, 07.09.2024
Памфилова рассказала о новом виде голосования на выборах в Москве
ЦИК продумывает новый вид голосования для пунктов, где нет постоянного интернета, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:25
2024-09-07T16:25
2024-09-07T16:25
политика
москва
россия
элла памфилова
московская городская дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_0:61:2858:1669_1920x0_80_0_0_a054c92508de6b3b6ae49fc69e590746.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ЦИК продумывает новый вид голосования для пунктов, где нет постоянного интернета, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Глава ЦИК прибыла и осмотрела общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве с главой штаба Вадимом Ковалевым. "Мы сейчас продумываем ещё один вид голосования, вплоть до традиционного на участке, который мы осовремениваем, дистанционного, электронного - это по-разновидности голосование на участке, ещё дистанционное - ДГ, так сказать, дистанционное, но не электронное, там, где нет интернета постоянно действующего, там, где другие условия", - отметила Памфилова. Она отметила, что ЦИК с очень высокотехнологичными отечественными компаниями продумывают данный проект. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
https://ria.ru/20240907/ataki-1971296472.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894719287_306:0:2573:1700_1920x0_80_0_0_a5f8f1797094563c247a961bf859702a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, россия, элла памфилова, московская городская дума
Политика, Москва, Россия, Элла Памфилова, Московская городская дума
Памфилова рассказала о новом виде голосования на выборах в Москве
Памфилова: ЦИК продумывает новый вид голосования для пунктов, где нет интернета
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ЦИК продумывает новый вид голосования для пунктов, где нет постоянного интернета, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Глава ЦИК прибыла и осмотрела общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве с главой штаба Вадимом Ковалевым.
"Мы сейчас продумываем ещё один вид голосования, вплоть до традиционного на участке, который мы осовремениваем, дистанционного, электронного - это по-разновидности голосование на участке, ещё дистанционное - ДГ, так сказать, дистанционное, но не электронное, там, где нет интернета постоянно действующего, там, где другие условия", - отметила Памфилова.
Она отметила, что ЦИК с очень высокотехнологичными отечественными компаниями продумывают данный проект.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.