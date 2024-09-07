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Памфилова рассказала о новом виде голосования на выборах в Москве

Памфилова рассказала о новом виде голосования на выборах в Москве - РИА Новости, 07.09.2024

Памфилова рассказала о новом виде голосования на выборах в Москве

ЦИК продумывает новый вид голосования для пунктов, где нет постоянного интернета, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T16:25

2024-09-07T16:25

2024-09-07T16:25

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элла памфилова

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ЦИК продумывает новый вид голосования для пунктов, где нет постоянного интернета, сказала председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Глава ЦИК прибыла и осмотрела общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве с главой штаба Вадимом Ковалевым. "Мы сейчас продумываем ещё один вид голосования, вплоть до традиционного на участке, который мы осовремениваем, дистанционного, электронного - это по-разновидности голосование на участке, ещё дистанционное - ДГ, так сказать, дистанционное, но не электронное, там, где нет интернета постоянно действующего, там, где другие условия", - отметила Памфилова. Она отметила, что ЦИК с очень высокотехнологичными отечественными компаниями продумывают данный проект. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

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политика, москва, россия, элла памфилова, московская городская дума