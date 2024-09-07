https://ria.ru/20240907/trump-1971334239.html

Трамп признался, что решение Путина поддержать Харрис его оскорбило

Трамп признался, что решение Путина поддержать Харрис его оскорбило - РИА Новости, 07.09.2024

Трамп признался, что решение Путина поддержать Харрис его оскорбило

Экс-президент США Дональд Трамп признался, что решение Владимира Путина выразить поддержку Камале Харрис на выборах его оскорбило. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T22:38

2024-09-07T22:38

2024-09-07T23:30

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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп признался, что решение Владимира Путина выразить поддержку Камале Харрис на выборах его оскорбило.Ранее российский лидер во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Москва поддержит Харрис, как и рекомендовал нынешний американский президент Джо Байден. Путин отметил, что заразительный смех кандидата от демократов свидетельствует о том, что у нее все хорошо."Я знал Путина, знал его хорошо. Он поддержал Камалу. Меня это очень оскорбило", — сообщил Трамп сторонникам на выступлении в штате Висконсин.Трамп также задался вопросом, почему глава российского государства сделал такое заявление, и назвал его шахматистом.Экс-президент допустил, что российский лидер произнес свои слова с улыбкой. "Должен ли я быть из-за этого расстроен? Нет?", — заключил Трамп.Кроме того, политик в очередной раз выразил уверенность в том, что при нем не случилось бы украинского конфликта.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них представит Харрис, Республиканскую — Трамп.

https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html

https://ria.ru/20240905/peskov-1970816935.html

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в мире, сша, россия, висконсин, камала харрис, владимир путин, дональд трамп, выборы президента сша — 2024