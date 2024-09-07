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Трамп признался, что решение Путина поддержать Харрис его оскорбило - РИА Новости, 07.09.2024
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22:38 07.09.2024 (обновлено: 23:30 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/trump-1971334239.html
Трамп признался, что решение Путина поддержать Харрис его оскорбило
Трамп признался, что решение Путина поддержать Харрис его оскорбило - РИА Новости, 07.09.2024
Трамп признался, что решение Путина поддержать Харрис его оскорбило
Экс-президент США Дональд Трамп признался, что решение Владимира Путина выразить поддержку Камале Харрис на выборах его оскорбило. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T22:38
2024-09-07T23:30
в мире
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висконсин
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп признался, что решение Владимира Путина выразить поддержку Камале Харрис на выборах его оскорбило.Ранее российский лидер во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Москва поддержит Харрис, как и рекомендовал нынешний американский президент Джо Байден. Путин отметил, что заразительный смех кандидата от демократов свидетельствует о том, что у нее все хорошо."Я знал Путина, знал его хорошо. Он поддержал Камалу. Меня это очень оскорбило", — сообщил Трамп сторонникам на выступлении в штате Висконсин.Трамп также задался вопросом, почему глава российского государства сделал такое заявление, и назвал его шахматистом.Экс-президент допустил, что российский лидер произнес свои слова с улыбкой. "Должен ли я быть из-за этого расстроен? Нет?", — заключил Трамп.Кроме того, политик в очередной раз выразил уверенность в том, что при нем не случилось бы украинского конфликта.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них представит Харрис, Республиканскую — Трамп.
https://ria.ru/20240907/kharris-1971153432.html
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в мире, сша, россия, висконсин, камала харрис, владимир путин, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Висконсин, Камала Харрис, Владимир Путин, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Трамп признался, что решение Путина поддержать Харрис его оскорбило

Трамп заявил, что был сильно оскорблен решением Путина поддержать Харрис

© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп признался, что решение Владимира Путина выразить поддержку Камале Харрис на выборах его оскорбило.
Ранее российский лидер во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Москва поддержит Харрис, как и рекомендовал нынешний американский президент Джо Байден. Путин отметил, что заразительный смех кандидата от демократов свидетельствует о том, что у нее все хорошо.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Хохотушке Камале очень скоро будет не до смеха
Вчера, 08:00
"Я знал Путина, знал его хорошо. Он поддержал Камалу. Меня это очень оскорбило", — сообщил Трамп сторонникам на выступлении в штате Висконсин.
Трамп также задался вопросом, почему глава российского государства сделал такое заявление, и назвал его шахматистом.
Экс-президент допустил, что российский лидер произнес свои слова с улыбкой. "Должен ли я быть из-за этого расстроен? Нет?", — заключил Трамп.
Кроме того, политик в очередной раз выразил уверенность в том, что при нем не случилось бы украинского конфликта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них представит Харрис, Республиканскую — Трамп.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Песков признался, что ему теперь нравится смех Харрис
5 сентября, 13:45
 
В миреСШАРоссияВисконсинКамала ХаррисВладимир ПутинДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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