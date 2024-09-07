Трамп признался, что решение Путина поддержать Харрис его оскорбило
Трамп заявил, что был сильно оскорблен решением Путина поддержать Харрис
© AP Photo / Charlie NeibergallКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Charlie Neibergall
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп признался, что решение Владимира Путина выразить поддержку Камале Харрис на выборах его оскорбило.
Ранее российский лидер во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Москва поддержит Харрис, как и рекомендовал нынешний американский президент Джо Байден. Путин отметил, что заразительный смех кандидата от демократов свидетельствует о том, что у нее все хорошо.
Хохотушке Камале очень скоро будет не до смеха
Вчера, 08:00
"Я знал Путина, знал его хорошо. Он поддержал Камалу. Меня это очень оскорбило", — сообщил Трамп сторонникам на выступлении в штате Висконсин.
Трамп также задался вопросом, почему глава российского государства сделал такое заявление, и назвал его шахматистом.
Экс-президент допустил, что российский лидер произнес свои слова с улыбкой. "Должен ли я быть из-за этого расстроен? Нет?", — заключил Трамп.
Кроме того, политик в очередной раз выразил уверенность в том, что при нем не случилось бы украинского конфликта.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них представит Харрис, Республиканскую — Трамп.
Песков признался, что ему теперь нравится смех Харрис
5 сентября, 13:45