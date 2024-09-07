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Глава Минтранса назвал развитие дорожного сервиса приоритетной задачей

Глава Минтранса назвал развитие дорожного сервиса приоритетной задачей - РИА Новости, 07.09.2024

Глава Минтранса назвал развитие дорожного сервиса приоритетной задачей

Глава Минтранса РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости на ВЭФ назвал развитие объектов дорожного сервиса на автомобильных трассах одной из приоритетных... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T03:52

2024-09-07T03:52

2024-09-07T12:48

россия

владивосток

роман старовойт

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Глава Минтранса РФ Роман Старовойт в интервью РИА Новости на ВЭФ назвал развитие объектов дорожного сервиса на автомобильных трассах одной из приоритетных задач, однако решается она только совместно с регионами страны. "Развитие объектов дорожного сервиса на наших дорогах – это одна из наших приоритетных задач наравне с ремонтом и строительством новых дорог. Но эта задача решается исключительно совместно с регионами Российской Федерации, потому что перед дорожниками нет задачи сформировать этот бизнес. Мы предоставляем возможность для реализации данных проектов. Наша задача состоит в том, чтобы предоставить предпринимателям возможность официально, безопасно обеспечить примыкание к федеральной автомобильной дороге, в том числе скоростной. А задача субъектов Российской Федерации – сформировать земельные участки, которые примыкают к дорожной инфраструктуре", - пояснил министр. Он добавил, что на площадке Росавтодора сформирована рабочая группа, которая несколько раз в год с субъектами страны проводит круглые столы и конференции о возможностях предпринимателей в регионах для реализации таких объектов. Кроме того, Минтрансом разработаны типовые объекты дорожного сервиса, чтобы у путешественников или перевозчиков была возможность не только заправить автомобиль, но и отдохнуть. "Эта работа продолжается, а у госкомпании "Автодор" даже есть дочернее предприятие, которое организует такие площадки уже в структуре платных автомобильных дорог. Но здесь целый комплекс вопросов, поэтому дорожники готовы и дальше оказывать помощь нашим предпринимателям для самореализации", - заключил министр. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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россия, владивосток, роман старовойт, федеральное дорожное агентство (росавтодор), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , общество