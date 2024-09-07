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Певец Тимати рассказал, как проголосовал через ТЭГ - РИА Новости, 07.09.2024
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Шоубиз
 
18:04 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/timati--1971309884.html
Певец Тимати рассказал, как проголосовал через ТЭГ
Певец Тимати рассказал, как проголосовал через ТЭГ - РИА Новости, 07.09.2024
Певец Тимати рассказал, как проголосовал через ТЭГ
Рэпер Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов) посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, артист признался, что проголосовал через терминал... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T18:04
2024-09-07T18:04
шоубиз
москва
тимати (тимур юнусов)
московская городская дума
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Рэпер Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов) посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, артист признался, что проголосовал через терминал электронного голосования (ТЭГ) меньше чем за 5 минут. "Я проголосовал через терминал. Примерно у меня процедура заняла меньше пяти минут. Скан паспорта. Буквально несколько подтверждений. И все. Получается очень удобно", - сказал Тимати журналистам. Артист отметил удобство дистанционного голосования и предположил, что большинство москвичей предпочитают голосовать именно так, но сам рэпер любит посещать избирательные участки лично. Кроме того, Тимати высоко оценил работу Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
https://ria.ru/20240906/kishlak-1971101794.html
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москва, тимати (тимур юнусов), московская городская дума
Шоубиз, Москва, Тимати (Тимур Юнусов), Московская городская дума
Певец Тимати рассказал, как проголосовал через ТЭГ

Певец Тимати рассказал, что проголосовал через ТЭГ меньше чем за пять минут

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкТимур Юнусов
Тимур Юнусов - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Тимур Юнусов . Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Рэпер Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов) посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, артист признался, что проголосовал через терминал электронного голосования (ТЭГ) меньше чем за 5 минут.
"Я проголосовал через терминал. Примерно у меня процедура заняла меньше пяти минут. Скан паспорта. Буквально несколько подтверждений. И все. Получается очень удобно", - сказал Тимати журналистам.
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Артист отметил удобство дистанционного голосования и предположил, что большинство москвичей предпочитают голосовать именно так, но сам рэпер любит посещать избирательные участки лично.
Кроме того, Тимати высоко оценил работу Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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ШоубизМоскваТимати (Тимур Юнусов)Московская городская дума
 
 
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