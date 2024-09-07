https://ria.ru/20240907/timati--1971309884.html

Певец Тимати рассказал, как проголосовал через ТЭГ

Певец Тимати рассказал, как проголосовал через ТЭГ - РИА Новости, 07.09.2024

Певец Тимати рассказал, как проголосовал через ТЭГ

Рэпер Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов) посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, артист признался, что проголосовал через терминал... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T18:04

2024-09-07T18:04

2024-09-07T18:04

шоубиз

москва

тимати (тимур юнусов)

московская городская дума

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Рэпер Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов) посетил Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве, артист признался, что проголосовал через терминал электронного голосования (ТЭГ) меньше чем за 5 минут. "Я проголосовал через терминал. Примерно у меня процедура заняла меньше пяти минут. Скан паспорта. Буквально несколько подтверждений. И все. Получается очень удобно", - сказал Тимати журналистам. Артист отметил удобство дистанционного голосования и предположил, что большинство москвичей предпочитают голосовать именно так, но сам рэпер любит посещать избирательные участки лично. Кроме того, Тимати высоко оценил работу Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240906/kishlak-1971101794.html

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москва, тимати (тимур юнусов), московская городская дума