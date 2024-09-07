https://ria.ru/20240907/svo-1971268095.html

ВС России отразили четыре попытки атаки ВСУ в Курской области

ВС России отразили четыре попытки атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024

ВС России отразили четыре попытки атаки ВСУ в Курской области

Группировка "Север" отразила две атаки украинских войск и сорвала попытки атак в Курской области, потери противника составили до 20 военнослужащих, сообщило в... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T14:10

2024-09-07T14:10

2024-09-07T14:29

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Группировка "Север" отразила две атаки украинских войск и сорвала попытки атак в Курской области, потери противника составили до 20 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки и Матвеевка, а также сорваны попытки атак в направлениях Коренево и Русской Конопельки", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области."Потери противника составили до 20 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

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вооруженные силы украины, безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)