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ВС России отразили четыре попытки атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 07.09.2024 (обновлено: 14:29 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/svo-1971268095.html
ВС России отразили четыре попытки атаки ВСУ в Курской области
ВС России отразили четыре попытки атаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024
ВС России отразили четыре попытки атаки ВСУ в Курской области
Группировка "Север" отразила две атаки украинских войск и сорвала попытки атак в Курской области, потери противника составили до 20 военнослужащих, сообщило в... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:10
2024-09-07T14:29
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Группировка "Север" отразила две атаки украинских войск и сорвала попытки атак в Курской области, потери противника составили до 20 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки и Матвеевка, а также сорваны попытки атак в направлениях Коренево и Русской Конопельки", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области."Потери противника составили до 20 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
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вооруженные силы украины, безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России отразили четыре попытки атаки ВСУ в Курской области

МО: группировка "Север" отразила четыре попытки атаки ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Группировка "Север" отразила две атаки украинских войск и сорвала попытки атак в Курской области, потери противника составили до 20 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки и Матвеевка, а также сорваны попытки атак в направлениях Коренево и Русской Конопельки", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
"Потери противника составили до 20 военнослужащих убитыми и ранеными, а также две боевые бронированные машины", - добавили в Минобороны РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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