https://ria.ru/20240907/svo-1971248689.html

Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции

Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции - РИА Новости, 07.09.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции

Украинские подразделения потеряли до 110 военнослужащих и гаубицу М777 производства США, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:21

2024-09-07T12:21

2024-09-07T12:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 110 военнослужащих и гаубицу М777 производства США, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 105-й бригад теробороны в районах населенных пунктов ВОДЯНОЕ, ПРЕЧИСТОВКА, РОВНОПОЛЬ Донецкой Народной Республики и ДОРОЖНЯНКА Запорожской области. Противник потерял до 110-ти военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

запорожская область

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область