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Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции
Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции - РИА Новости, 07.09.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции
Украинские подразделения потеряли до 110 военнослужащих и гаубицу М777 производства США, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:21
2024-09-07T12:21
2024-09-07T12:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли до 110 военнослужащих и гаубицу М777 производства США, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 102-й и 105-й бригад теробороны в районах населенных пунктов ВОДЯНОЕ, ПРЕЧИСТОВКА, РОВНОПОЛЬ Донецкой Народной Республики и ДОРОЖНЯНКА Запорожской области. Противник потерял до 110-ти военнослужащих, два автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область
Группировка "Восток" заняла более выгодные позиции
Минобороны: группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции