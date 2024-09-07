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Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ

Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ - РИА Новости, 07.09.2024

Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ

Киев за сутки потерял до 470 военнослужащих, боевую машину MaxxPro и РСЗО "Град" в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:19

2024-09-07T12:19

2024-09-07T12:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 470 военнослужащих, боевую машину MaxxPro и РСЗО "Град" в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, за сутки нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 53-й, 63-й, 100-й, 151-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Нелеповка, Николаевка, Полтавка, Димитров, Гродовка, Селидово, Мемрик и Галицыновка Донецкой Народной Республики.Кроме того, силы "Центра" отразили семь контратак штурмовых групп 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 2-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери противника составили до 470 военнослужащих, боевые бронированные машины MaxxPro производства США и "Казак", четыре автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 155-мм гаубица "Caesar" производства Франции, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и шесть 122-мм гаубиц Д-30", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика