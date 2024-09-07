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Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ
Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ - РИА Новости, 07.09.2024
Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ
Киев за сутки потерял до 470 военнослужащих, боевую машину MaxxPro и РСЗО "Град" в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:19
2024-09-07T12:19
2024-09-07T12:33
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 470 военнослужащих, боевую машину MaxxPro и РСЗО "Град" в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным ведомства, за сутки нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 53-й, 63-й, 100-й, 151-й механизированных, 142-й, 144-й, 152-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Нелеповка, Николаевка, Полтавка, Димитров, Гродовка, Селидово, Мемрик и Галицыновка Донецкой Народной Республики.Кроме того, силы "Центра" отразили семь контратак штурмовых групп 32-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 2-й, 14-й бригад нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины."Потери противника составили до 470 военнослужащих, боевые бронированные машины MaxxPro производства США и "Казак", четыре автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", 155-мм гаубица "Caesar" производства Франции, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и шесть 122-мм гаубиц Д-30", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ
Минобороны: группировка "Центр" отразила семь контратак ВСУ за сутки