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Группировка "Юг" уничтожила до 810 военных ВСУ

Группировка "Юг" уничтожила до 810 военных ВСУ - РИА Новости, 07.09.2024

Группировка "Юг" уничтожила до 810 военных ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, уничтожили склад боеприпасов, Украина потеряла до 810 военнослужащих, две... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:17

2024-09-07T12:17

2024-09-07T12:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, уничтожили склад боеприпасов, Украина потеряла до 810 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям "Иностранного легиона", 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й, 79-й, 80-й штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 114-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Федоровка, Григоровка, Ступочки, Предтечино, Красногоровка, Максимильяновка и Катериновка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 810 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, 203-мм самоходную пушку "Пион", две 155-мм гаубицы М198 производства США, два 152-мм орудия Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30, две 105-мм гаубицы М119 производства США и полевой склад боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика