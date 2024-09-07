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Группировка "Юг" уничтожила до 810 военных ВСУ
Группировка "Юг" уничтожила до 810 военных ВСУ - РИА Новости, 07.09.2024
Группировка "Юг" уничтожила до 810 военных ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, уничтожили склад боеприпасов, Украина потеряла до 810 военнослужащих, две... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:17
2024-09-07T12:17
2024-09-07T12:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, уничтожили склад боеприпасов, Украина потеряла до 810 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям "Иностранного легиона", 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной, 10-й, 79-й, 80-й штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ, 114-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Федоровка, Григоровка, Ступочки, Предтечино, Красногоровка, Максимильяновка и Катериновка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли до 810 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, 203-мм самоходную пушку "Пион", две 155-мм гаубицы М198 производства США, два 152-мм орудия Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30, две 105-мм гаубицы М119 производства США и полевой склад боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Донецкая Народная Республика
Группировка "Юг" уничтожила до 810 военных ВСУ
Минобороны: группировка "Юг" уничтожила до 810 военных ВСУ за сутки