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Группировка "Запад" отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 07.09.2024
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12:15 07.09.2024 (обновлено: 12:33 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/svo-1971248094.html
Группировка "Запад" отразила восемь контратак ВСУ
Группировка "Запад" отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 07.09.2024
Группировка "Запад" отразила восемь контратак ВСУ
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в ДНР, ЛНР и Харьковской области, а также отразила восемь контратак,... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:15
2024-09-07T12:33
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в ДНР, ЛНР и Харьковской области, а также отразила восемь контратак, потери противника составили до 450 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 23-й, 43-й, 44-й, 67-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка, Ковшаровка, Лозовая Харьковской области, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также группировка отразила восемь контратак штурмовых групп 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии."Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина "Казак", шесть пикапов, 155 мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, 155 мм гаубицы М198 и М777 производства США и FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании и 105 мм гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.Кроме того, уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", "Квертус" и пять полевых складов боеприпасов.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240907/rotatsiya-1971208888.html
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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Группировка "Запад" отразила восемь контратак ВСУ

Минобороны: группировка "Запад" отразила восемь контратак ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в ДНР, ЛНР и Харьковской области, а также отразила восемь контратак, потери противника составили до 450 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 23-й, 43-й, 44-й, 67-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка, Ковшаровка, Лозовая Харьковской области, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что также группировка отразила восемь контратак штурмовых групп 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии.
"Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина "Казак", шесть пикапов, 155 мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, 155 мм гаубицы М198 и М777 производства США и FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании и 105 мм гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.
Кроме того, уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", "Квертус" и пять полевых складов боеприпасов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная Республика
 
 
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