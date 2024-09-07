Группировка "Запад" отразила восемь контратак ВСУ
Минобороны: группировка "Запад" отразила восемь контратак ВСУ за сутки
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в ДНР, ЛНР и Харьковской области, а также отразила восемь контратак, потери противника составили до 450 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 23-й, 43-й, 44-й, 67-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка, Ковшаровка, Лозовая Харьковской области, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что также группировка отразила восемь контратак штурмовых групп 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии.
"Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина "Казак", шесть пикапов, 155 мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, 155 мм гаубицы М198 и М777 производства США и FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании и 105 мм гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.
Кроме того, уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", "Квертус" и пять полевых складов боеприпасов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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