https://ria.ru/20240907/svo-1971248094.html

Группировка "Запад" отразила восемь контратак ВСУ

Группировка "Запад" отразила восемь контратак ВСУ - РИА Новости, 07.09.2024

Группировка "Запад" отразила восемь контратак ВСУ

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в ДНР, ЛНР и Харьковской области, а также отразила восемь контратак,... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:15

2024-09-07T12:15

2024-09-07T12:33

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

харьковская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям девяти украинских бригад в ДНР, ЛНР и Харьковской области, а также отразила восемь контратак, потери противника составили до 450 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 23-й, 43-й, 44-й, 67-й механизированных, 143-й пехотной бригад ВСУ, 110-й, 117-й бригад теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Табаевка, Ковшаровка, Лозовая Харьковской области, Макеевка, Невское Луганской Народной Республики, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также группировка отразила восемь контратак штурмовых групп 115-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии."Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина "Казак", шесть пикапов, 155 мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, 155 мм гаубицы М198 и М777 производства США и FH-70 производства Великобритании, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубица Д-30, 105 мм гаубица L-119 производства Великобритании и 105 мм гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.Кроме того, уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Анклав", "Квертус" и пять полевых складов боеприпасов.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240907/rotatsiya-1971208888.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

луганская народная республика

донецкая народная республика

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безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, луганская народная республика, донецкая народная республика