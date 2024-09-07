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Группировка "Север" уничтожила до 65 военных ВСУ - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 07.09.2024 (обновлено: 12:33 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/svo-1971247890.html
Группировка "Север" уничтожила до 65 военных ВСУ
Группировка "Север" уничтожила до 65 военных ВСУ - РИА Новости, 07.09.2024
Группировка "Север" уничтожила до 65 военных ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах Глубокого, Старицы и Волчанска, противник потерял до 65 военнослужащих,... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T12:13
2024-09-07T12:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах Глубокого, Старицы и Волчанска, противник потерял до 65 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Брянском, Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 34-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Глубокое, Старица и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Север" уничтожила до 65 военных ВСУ

Минобороны: группировка "Север" уничтожила до 65 военных ВСУ за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах Глубокого, Старицы и Волчанска, противник потерял до 65 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Брянском, Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 34-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Глубокое, Старица и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХарьковская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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