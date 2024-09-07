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Группировка "Север" уничтожила до 65 военных ВСУ

Группировка "Север" уничтожила до 65 военных ВСУ - РИА Новости, 07.09.2024

Группировка "Север" уничтожила до 65 военных ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах Глубокого, Старицы и Волчанска, противник потерял до 65 военнослужащих,... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T12:13

2024-09-07T12:13

2024-09-07T12:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах Глубокого, Старицы и Волчанска, противник потерял до 65 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Брянском, Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 34-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Глубокое, Старица и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)