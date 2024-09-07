Экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны
Экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Валерий Ковалевич в Басманном суде Москвы
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Валерий Ковалевич в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухие пайки, фигурирующие в уголовном деле о хищении имущества у Минобороны, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении у РИА Новости.
"Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению", — говорится в материалах.
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В конце апреля Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны. Как следует из материалов дела, военное ведомство заключило с "Военторгом" контракт на поставку индивидуальных рационов питания, а тот, в свою очередь, заключил соглашение с "Грязинским пищевым комбинатом". Позже следствие установило, что пайки оказались некачественными, а стоимость продукции завысили. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей.
В июле арестовали бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, отвечавшего за материально-техническое обеспечение армии. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что он лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.