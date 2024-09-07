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Экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны - РИА Новости, 07.09.2024
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05:10 07.09.2024 (обновлено: 12:02 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/sukhpayki-1971212170.html
Экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны
Экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны - РИА Новости, 07.09.2024
Экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны
Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухие пайки, фигурирующие в уголовном деле о хищении имущества у Минобороны, следует из судебных документов,... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T05:10
2024-09-07T12:02
россия
москва
дмитрий булгаков
происшествия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухие пайки, фигурирующие в уголовном деле о хищении имущества у Минобороны, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении у РИА Новости. "Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению", — говорится в материалах. В конце апреля Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны. Как следует из материалов дела, военное ведомство заключило с "Военторгом" контракт на поставку индивидуальных рационов питания, а тот, в свою очередь, заключил соглашение с "Грязинским пищевым комбинатом". Позже следствие установило, что пайки оказались некачественными, а стоимость продукции завысили. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей.В июле арестовали бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, отвечавшего за материально-техническое обеспечение армии. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что он лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
https://ria.ru/20240905/arest-1970669586.html
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россия, москва, дмитрий булгаков, происшествия
Россия, Москва, Дмитрий Булгаков, Происшествия
Экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны

Экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыФигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Валерий Ковалевич в Басманном суде Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Валерий Ковалевич в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигурант дела экс-замминистра обороны Булгакова Валерий Ковалевич в Басманном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухие пайки, фигурирующие в уголовном деле о хищении имущества у Минобороны, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении у РИА Новости.
"Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению", — говорится в материалах.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Суд арестовал имущество жены фигуранта дела о поставке бронежилетов
5 сентября, 03:12
В конце апреля Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны. Как следует из материалов дела, военное ведомство заключило с "Военторгом" контракт на поставку индивидуальных рационов питания, а тот, в свою очередь, заключил соглашение с "Грязинским пищевым комбинатом". Позже следствие установило, что пайки оказались некачественными, а стоимость продукции завысили. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей.
В июле арестовали бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, отвечавшего за материально-техническое обеспечение армии. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что он лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
В деле о поставках некачественных бронежилетов появились новые фигуранты
2 сентября, 17:38
 
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