https://ria.ru/20240907/sukhpayki-1971212170.html

Экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны

Экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны - РИА Новости, 07.09.2024

Экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны

Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухие пайки, фигурирующие в уголовном деле о хищении имущества у Минобороны, следует из судебных документов,... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T05:10

2024-09-07T05:10

2024-09-07T12:02

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москва

дмитрий булгаков

происшествия

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Экспертиза посчитала запрещенными к использованию сухие пайки, фигурирующие в уголовном деле о хищении имущества у Минобороны, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении у РИА Новости. "Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению", — говорится в материалах. В конце апреля Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров АО "Грязинский пищевой комбинат" Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны. Как следует из материалов дела, военное ведомство заключило с "Военторгом" контракт на поставку индивидуальных рационов питания, а тот, в свою очередь, заключил соглашение с "Грязинским пищевым комбинатом". Позже следствие установило, что пайки оказались некачественными, а стоимость продукции завысили. Сумма ущерба составила 1,3 миллиарда рублей.В июле арестовали бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова, отвечавшего за материально-техническое обеспечение армии. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что он лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.

https://ria.ru/20240905/arest-1970669586.html

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россия, москва, дмитрий булгаков, происшествия