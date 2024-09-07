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В школе в штате Мэриленд произошла стрельба - РИА Новости, 07.09.2024
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00:08 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/strelba-1971198707.html
В школе в штате Мэриленд произошла стрельба
В школе в штате Мэриленд произошла стрельба - РИА Новости, 07.09.2024
В школе в штате Мэриленд произошла стрельба
Стрельба произошла в школе города Джоппатаун американского штата Мэриленд, один подросток тяжело ранен, сообщает местная полиция в пятницу. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T00:08
2024-09-07T00:08
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Стрельба произошла в школе города Джоппатаун американского штата Мэриленд, один подросток тяжело ранен, сообщает местная полиция в пятницу. По данным полиции, инцидент произошел из-за драки в мужском туалете на первом этаже школы Джоппатауна. Подозреваемый в стрельбе произвел один выстрел, после чего скрылся с места происшествия. "Пострадавший был госпитализирован. Раненый в результате стрельбы ...- 15-летний юноша, он находится в тяжелом состоянии, по последним данным", - заявил журналистам представитель полиции округа Харфорд штата Мэриленд. Согласно полиции, подозреваемый был задержан. Это был 16-летний ученик школы. "Это был первый день (подозреваемого - ред.) в школе, хотя занятия начались еще четыре дня назад", - добавил представитель полиции. В среду телеканал MSNBC с ссылкой на источники в местном медучреждении передавал, что в среду утром стрельба произошла в школе в американском штате Джорджия. Телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о четырёх погибших и около 30 пострадавших. Глава местного отделения ФБР Крис Ози заявил, что стрельбу устроил 14-летний ученик, который был задержан.
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в мире, мэриленд, джорджия, фбр, сша
В мире, Мэриленд, Джорджия, ФБР, США
В школе в штате Мэриленд произошла стрельба

В школе в штате Мэриленд произошла стрельба, один подросток тяжело ранен

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкСотрудники ФБР и полиции США
Сотрудники ФБР и полиции США - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Сотрудники ФБР и полиции США. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Стрельба произошла в школе города Джоппатаун американского штата Мэриленд, один подросток тяжело ранен, сообщает местная полиция в пятницу.
По данным полиции, инцидент произошел из-за драки в мужском туалете на первом этаже школы Джоппатауна. Подозреваемый в стрельбе произвел один выстрел, после чего скрылся с места происшествия.
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"Пострадавший был госпитализирован. Раненый в результате стрельбы ...- 15-летний юноша, он находится в тяжелом состоянии, по последним данным", - заявил журналистам представитель полиции округа Харфорд штата Мэриленд.
Согласно полиции, подозреваемый был задержан. Это был 16-летний ученик школы.
"Это был первый день (подозреваемого - ред.) в школе, хотя занятия начались еще четыре дня назад", - добавил представитель полиции.
В среду телеканал MSNBC с ссылкой на источники в местном медучреждении передавал, что в среду утром стрельба произошла в школе в американском штате Джорджия. Телеканал CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал о четырёх погибших и около 30 пострадавших. Глава местного отделения ФБР Крис Ози заявил, что стрельбу устроил 14-летний ученик, который был задержан.
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