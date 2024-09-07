https://ria.ru/20240907/starliner-1971217559.html

Космический корабль Starliner успешно сел в США

Космический корабль Starliner успешно сел в США - РИА Новости, 07.09.2024

Космический корабль Starliner успешно сел в США

Космический корабль Starliner американской компании Boeing совершил успешную посадку в штате Нью-Мексико, следует из трансляции НАСА. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T07:17

2024-09-07T07:17

2024-09-07T13:00

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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Космический корабль Starliner американской компании Boeing совершил успешную посадку в штате Нью-Мексико, следует из трансляции НАСА. "Корабль Starliner совершил посадку в 22:01 по местному времени", — сообщила ведущая.Корабль отстыковался от МКС в 18:04 по времени Восточного побережья США, его возвращение на Землю заняло около шести часов. Космический корабль Starliner, созданный компанией Boeing по контракту с НАСА, 5 июня отправился в первый пилотируемый полет. На борту были астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но во время стыковки с МКС выявились проблемы в двигателе корабля и последующая утечка гелия. Миссию продлили для выяснения причин неполадок и оценки безопасности предстоящего полета. Но проблемы ликвидировать не удалось, в результате НАСА решило вернуть Starliner на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс останутся на МКС, как ожидается, до февраля будущего года и вернутся домой на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

https://ria.ru/20240826/mask-1968504295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Приземление космического корабля Starliner в американском штате Нью-Мексико Космический корабль Starliner успешно приземлился в американском штате Нью-Мексико, сообщили в трансляции НАСА. Его возвращение на Землю заняло около шести часов. 2024-09-07T07:17 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, земля, нью-мексико, сша, барри уилмор, наса, spacex, в мире