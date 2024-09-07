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Космический корабль Starliner успешно сел в США - РИА Новости, 07.09.2024
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07:17 07.09.2024 (обновлено: 13:00 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/starliner-1971217559.html
Космический корабль Starliner успешно сел в США
Космический корабль Starliner успешно сел в США - РИА Новости, 07.09.2024
Космический корабль Starliner успешно сел в США
Космический корабль Starliner американской компании Boeing совершил успешную посадку в штате Нью-Мексико, следует из трансляции НАСА. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T07:17
2024-09-07T13:00
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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Космический корабль Starliner американской компании Boeing совершил успешную посадку в штате Нью-Мексико, следует из трансляции НАСА. "Корабль Starliner совершил посадку в 22:01 по местному времени", — сообщила ведущая.Корабль отстыковался от МКС в 18:04 по времени Восточного побережья США, его возвращение на Землю заняло около шести часов. Космический корабль Starliner, созданный компанией Boeing по контракту с НАСА, 5 июня отправился в первый пилотируемый полет. На борту были астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но во время стыковки с МКС выявились проблемы в двигателе корабля и последующая утечка гелия. Миссию продлили для выяснения причин неполадок и оценки безопасности предстоящего полета. Но проблемы ликвидировать не удалось, в результате НАСА решило вернуть Starliner на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс останутся на МКС, как ожидается, до февраля будущего года и вернутся домой на корабле Crew Dragon компании SpaceX.
https://ria.ru/20240826/mask-1968504295.html
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Приземление космического корабля Starliner в американском штате Нью-Мексико
Космический корабль Starliner успешно приземлился в американском штате Нью-Мексико, сообщили в трансляции НАСА. Его возвращение на Землю заняло около шести часов.
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космос - риа наука, земля, нью-мексико, сша, барри уилмор, наса, spacex, в мире
Космос - РИА Наука, Земля, Нью-Мексико, США, Барри Уилмор, НАСА, SpaceX, В мире
Космический корабль Starliner успешно сел в США

Космический корабль Starliner совершил успешную посадку в штате Нью-Мексико

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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Космический корабль Starliner американской компании Boeing совершил успешную посадку в штате Нью-Мексико, следует из трансляции НАСА.
"Корабль Starliner совершил посадку в 22:01 по местному времени", — сообщила ведущая.
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Корабль отстыковался от МКС в 18:04 по времени Восточного побережья США, его возвращение на Землю заняло около шести часов.
Космический корабль Starliner, созданный компанией Boeing по контракту с НАСА, 5 июня отправился в первый пилотируемый полет. На борту были астронавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но во время стыковки с МКС выявились проблемы в двигателе корабля и последующая утечка гелия. Миссию продлили для выяснения причин неполадок и оценки безопасности предстоящего полета.
Но проблемы ликвидировать не удалось, в результате НАСА решило вернуть Starliner на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс останутся на МКС, как ожидается, до февраля будущего года и вернутся домой на корабле Crew Dragon компании SpaceX.
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