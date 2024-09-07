https://ria.ru/20240907/starliner-1971203088.html
Космический корабль Starliner отстыковался от МКС
Космический корабль Starliner отстыковался от МКС - РИА Новости, 07.09.2024
Космический корабль Starliner отстыковался от МКС
Космический корабль Starliner компании Boeing отстыковался от Международной космической станции в беспилотном режиме, НАСА ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T01:17
2024-09-07T01:17
2024-09-07T04:29
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ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Космический корабль Starliner компании Boeing отстыковался от Международной космической станции в беспилотном режиме, НАСА ведет прямую трансляцию. "Отстыковка подтверждена, Starliner начинает свое возвращение на Землю", — сообщили в Центре управления полетами в Хьюстоне. Команда на отстыковку была дана в 18.04 по времени Восточного побережья США (1.04 мск). После того, как корабль за счет 12 кратковременных включений своих двигателей отчалил на безопасное расстояние от станции, около 200 метров, он начинает свое возвращение на Землю. Приземление Starliner в штате Нью-Мексико должно произойти через шесть часов, ориентировочно в полночь по вашингтонскому времени (7.00 мск). На борту корабля на Землю должны вернуться отработанные материалы и груз с МКС, сообщили в НАСА. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Астронавты-испытатели НАСА Уилмор и Уильямс останутся на МКС до февраля и вернутся домой на корабле Crew Dragon компании SpaceX.
https://ria.ru/20240906/orbita-1970984640.html
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космос - риа наука, земля, хьюстон, сша, барри уилмор, наса, центр управления полетами, spacex, в мире
Космос - РИА Наука, Земля, Хьюстон, США, Барри Уилмор, НАСА, Центр управления полетами, SpaceX, В мире
Космический корабль Starliner отстыковался от МКС
НАСА: космический корабль Starliner отстыковался от МКС в беспилотном режиме