https://ria.ru/20240907/starliner-1971203088.html

Космический корабль Starliner отстыковался от МКС

Космический корабль Starliner отстыковался от МКС - РИА Новости, 07.09.2024

Космический корабль Starliner отстыковался от МКС

Космический корабль Starliner компании Boeing отстыковался от Международной космической станции в беспилотном режиме, НАСА ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T01:17

2024-09-07T01:17

2024-09-07T04:29

космос - риа наука

земля

хьюстон

сша

барри уилмор

наса

центр управления полетами

spacex

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1ca0ce6e1b76d590f2b1ddff4ccf29d.jpg

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости. Космический корабль Starliner компании Boeing отстыковался от Международной космической станции в беспилотном режиме, НАСА ведет прямую трансляцию. "Отстыковка подтверждена, Starliner начинает свое возвращение на Землю", — сообщили в Центре управления полетами в Хьюстоне. Команда на отстыковку была дана в 18.04 по времени Восточного побережья США (1.04 мск). После того, как корабль за счет 12 кратковременных включений своих двигателей отчалил на безопасное расстояние от станции, около 200 метров, он начинает свое возвращение на Землю. Приземление Starliner в штате Нью-Мексико должно произойти через шесть часов, ориентировочно в полночь по вашингтонскому времени (7.00 мск). На борту корабля на Землю должны вернуться отработанные материалы и груз с МКС, сообщили в НАСА. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Астронавты-испытатели НАСА Уилмор и Уильямс останутся на МКС до февраля и вернутся домой на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

https://ria.ru/20240906/orbita-1970984640.html

https://ria.ru/20240905/mks--1970934969.html

земля

хьюстон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, земля, хьюстон, сша, барри уилмор, наса, центр управления полетами, spacex, в мире