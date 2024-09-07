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В США раскрыли, сколько потратили на расширение производства снарядов - РИА Новости, 07.09.2024
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06:39 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/ssha-1971215328.html
В США раскрыли, сколько потратили на расширение производства снарядов
В США раскрыли, сколько потратили на расширение производства снарядов - РИА Новости, 07.09.2024
В США раскрыли, сколько потратили на расширение производства снарядов
Пентагон вложил 5,3 миллиарда долларов с 2022 года на расширение производства снарядов на фоне оказания военной помощи Киеву, сообщается в отчете,... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T06:39
2024-09-07T06:39
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Пентагон вложил 5,3 миллиарда долларов с 2022 года на расширение производства снарядов на фоне оказания военной помощи Киеву, сообщается в отчете, опубликованном на сайте ведомства. Согласно отчету, данные отражают увеличение мощностей производства с 2022 года до текущих темпов. "США инвестировали 5,3 миллиарда долларов в расширение внутреннего производства... боеприпасов или их компонентов", - говорится в отчете Пентагона. Согласно отчету, в 2022 году в США производили в месяц 14,4 тысячи снарядов калибра 155 миллиметров, пять систем залпового огня HIMARS, 21 ракетный комплекс Patriot. Отмечается, что в данный момент производство снарядов калибра 155 миллиметров выросло до 40 тысяч в месяц, производство систем HIMARS - до восьми в месяц, комплексов Patriot - до 42 в месяц. Ранее в заявлении Пентагона говорилось, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка 250 миллионов долларов. Согласно заявлению, в новый пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые снаряды для артиллерии, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, БМП Bradley, бронетранспортеры M113 и транспортные средства с противоминной защитой. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html
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в мире, украина, сша, россия, сергей лавров, министерство обороны сша, нато
В мире, Украина, США, Россия, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО
В США раскрыли, сколько потратили на расширение производства снарядов

США вложили 5,3 млрд долларов на расширение производства снарядов, помогая Киеву

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Пентагон вложил 5,3 миллиарда долларов с 2022 года на расширение производства снарядов на фоне оказания военной помощи Киеву, сообщается в отчете, опубликованном на сайте ведомства.
Согласно отчету, данные отражают увеличение мощностей производства с 2022 года до текущих темпов.
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"США инвестировали 5,3 миллиарда долларов в расширение внутреннего производства... боеприпасов или их компонентов", - говорится в отчете Пентагона.
Согласно отчету, в 2022 году в США производили в месяц 14,4 тысячи снарядов калибра 155 миллиметров, пять систем залпового огня HIMARS, 21 ракетный комплекс Patriot. Отмечается, что в данный момент производство снарядов калибра 155 миллиметров выросло до 40 тысяч в месяц, производство систем HIMARS - до восьми в месяц, комплексов Patriot - до 42 в месяц.
Ранее в заявлении Пентагона говорилось, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка 250 миллионов долларов. Согласно заявлению, в новый пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые снаряды для артиллерии, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, БМП Bradley, бронетранспортеры M113 и транспортные средства с противоминной защитой.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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