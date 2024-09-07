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"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева
"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева - РИА Новости, 07.09.2024
"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева
США столкнутся с серьезными проблемами, если отправят Киеву дальнобойные ракеты, которые ВСУ будут использовать против России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T04:55
2024-09-07T04:55
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. США столкнутся с серьезными проблемами, если отправят Киеву дальнобойные ракеты, которые ВСУ будут использовать против России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Кажется, Соединенные Штаты не хотят попасть в ловушку, потому что поняли, что, если они дадут Украине <...> ракеты, русские <...> не позволят нам уйти от ответа и мы дорого заплатим", — поделился мнением эксперт.Как ранее заявил глава Пентагона Ллойд Остин, Штаты считают, что возможная отправка дальнобойных ракет Украине не сыграет решающую роль в конфликте, несмотря на регулярные просьбы Киева предоставить этот тип оружия. Большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости даже для дальнобойного оружия, напомнил он.В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат военную технику и боеприпасы для ВСУ, станут законной целью ВКС.
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украина, россия, сша, ллойд остин, министерство обороны сша, в мире
Украина, Россия, США, Ллойд Остин, Министерство обороны США, В мире
"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева
Джонсон: отправка Вашингтоном дальнобойных ракет ВСУ спровоцирует ответ России