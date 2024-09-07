Рейтинг@Mail.ru
"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева - РИА Новости, 07.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:55 07.09.2024 (обновлено: 15:39 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/ssha-1971210885.html
"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева
"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева - РИА Новости, 07.09.2024
"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева
США столкнутся с серьезными проблемами, если отправят Киеву дальнобойные ракеты, которые ВСУ будут использовать против России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T04:55
2024-09-07T15:39
украина
россия
сша
ллойд остин
министерство обороны сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. США столкнутся с серьезными проблемами, если отправят Киеву дальнобойные ракеты, которые ВСУ будут использовать против России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Кажется, Соединенные Штаты не хотят попасть в ловушку, потому что поняли, что, если они дадут Украине &lt;...&gt; ракеты, русские &lt;...&gt; не позволят нам уйти от ответа и мы дорого заплатим", — поделился мнением эксперт.Как ранее заявил глава Пентагона Ллойд Остин, Штаты считают, что возможная отправка дальнобойных ракет Украине не сыграет решающую роль в конфликте, несмотря на регулярные просьбы Киева предоставить этот тип оружия. Большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости даже для дальнобойного оружия, напомнил он.В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат военную технику и боеприпасы для ВСУ, станут законной целью ВКС.
https://ria.ru/20240907/konets-1971204069.html
https://ria.ru/20240907/poteri-1971206130.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_f5f3f7a99ccfab924ae43adedcc85f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, ллойд остин, министерство обороны сша, в мире
Украина, Россия, США, Ллойд Остин, Министерство обороны США, В мире
"Дорого заплатим". В США испугались ответа России из-за просьбы Киева

Джонсон: отправка Вашингтоном дальнобойных ракет ВСУ спровоцирует ответ России

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. США столкнутся с серьезными проблемами, если отправят Киеву дальнобойные ракеты, которые ВСУ будут использовать против России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Кажется, Соединенные Штаты не хотят попасть в ловушку, потому что поняли, что, если они дадут Украине <...> ракеты, русские <...> не позволят нам уйти от ответа и мы дорого заплатим", — поделился мнением эксперт.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
"Конец близок". На Западе раскрыли, что началось в Киеве из-за шага России
Вчера, 01:38
Как ранее заявил глава Пентагона Ллойд Остин, Штаты считают, что возможная отправка дальнобойных ракет Украине не сыграет решающую роль в конфликте, несмотря на регулярные просьбы Киева предоставить этот тип оружия. Большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости даже для дальнобойного оружия, напомнил он.
В Москве неоднократно подчеркивали, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что любые грузы, которые содержат военную технику и боеприпасы для ВСУ, станут законной целью ВКС.
Работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
"Темпы серьезные". В США спрогнозировали завершение конфликта на Украине
Вчера, 02:24
 
УкраинаРоссияСШАЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала