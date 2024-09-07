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В США объяснили, как отличать "вмешательство" от "влияния" на выборы - РИА Новости, 07.09.2024
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02:53 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/ssha-1971207186.html
В США объяснили, как отличать "вмешательство" от "влияния" на выборы
В США объяснили, как отличать "вмешательство" от "влияния" на выборы - РИА Новости, 07.09.2024
В США объяснили, как отличать "вмешательство" от "влияния" на выборы
Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас объяснил, как в американской администрации разделают вмешательство в выборы президента и... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T02:53
2024-09-07T02:53
сша
россия
иран
маргарита симоньян
антон анисимов
дмитрий песков
государственный департамент сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас объяснил, как в американской администрации разделают вмешательство в выборы президента и влияние на них. "Я бы сделал различие между вмешательство и влиянием", - сказал Майоркас на мероприятии, организованном порталом Texas Tribune. Как заявил Майоркас, попытка "лишить избирателей их роли - это вмешательство". "Влияние - это продвижение повестки в соцсетях, чтобы повлиять на электорат", - сказал Майоркас. По словам министра, в американской власти считают, что иностранные силы пытаются "посеять раздор". Внешние силы не пытаются вмешаться в выборы президента США, но якобы хотят "повлиять" на них и ослабить Штаты, заявил ранее представитель американского разведсообщества. Чиновник заявил, что Россия, Иран и Китай "видят выборы как слабое место" и якобы пытаются повлиять на электоральные процессы, продвигая поддержку одного из кандидатов. По его словам, в этом контексте "Россия самая активная угроза", а целью Москвы якобы является попытка "ослабить США и поддержку Украины" Вашингтоном. Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала. Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе. Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах. Законодатели-республиканцы при этом связали претензии к российским СМИ с выборами, заявив, что демократы уже продвигали подобные обвинения в прошлом, но после они не подтвердились. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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сша, россия, иран, маргарита симоньян, антон анисимов, дмитрий песков, государственный департамент сша, в мире
США, Россия, Иран, Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Дмитрий Песков, Государственный департамент США, В мире
В США объяснили, как отличать "вмешательство" от "влияния" на выборы

Майоркас: в администрации США разделяют вмешательство в выборы и влияние на них

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Глава министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас объяснил, как в американской администрации разделают вмешательство в выборы президента и влияние на них.
"Я бы сделал различие между вмешательство и влиянием", - сказал Майоркас на мероприятии, организованном порталом Texas Tribune.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Внешние силы не пытаются вмешаться в выборы в США, заявила разведка
Вчера, 21:29
Как заявил Майоркас, попытка "лишить избирателей их роли - это вмешательство". "Влияние - это продвижение повестки в соцсетях, чтобы повлиять на электорат", - сказал Майоркас.
По словам министра, в американской власти считают, что иностранные силы пытаются "посеять раздор".
Внешние силы не пытаются вмешаться в выборы президента США, но якобы хотят "повлиять" на них и ослабить Штаты, заявил ранее представитель американского разведсообщества. Чиновник заявил, что Россия, Иран и Китай "видят выборы как слабое место" и якобы пытаются повлиять на электоральные процессы, продвигая поддержку одного из кандидатов. По его словам, в этом контексте "Россия самая активная угроза", а целью Москвы якобы является попытка "ослабить США и поддержку Украины" Вашингтоном.
Здание Международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
В Ирландии уличили США в лицемерии из-за санкций против российских СМИ
Вчера, 18:10
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.
Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
США глушат критику Байдена санкциями против российских СМИ, заявил Карлсон
Вчера, 23:14
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления о вмешательстве России в выборы в каких-либо иностранных государствах.
Законодатели-республиканцы при этом связали претензии к российским СМИ с выборами, заявив, что демократы уже продвигали подобные обвинения в прошлом, но после они не подтвердились.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Песков назвал заявления о вмешательстве России в выборы в США чушью
Вчера, 17:33
 
СШАРоссияИранМаргарита СимоньянАнтон АнисимовДмитрий ПесковГосударственный департамент СШАВ мире
 
 
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