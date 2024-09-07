https://ria.ru/20240907/spetsoperatsiya-1971334416.html

"Бродят вокруг". В США раскрыли, что произошло с ВСУ в Курской области

"Бродят вокруг". В США раскрыли, что произошло с ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024

"Бродят вокруг". В США раскрыли, что произошло с ВСУ в Курской области

Украина провалила операцию в Курской области, а ВСУ понесли большие потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T22:43

2024-09-07T22:43

2024-09-07T22:43

специальная военная операция на украине

в мире

технологии

курская область

украина

россия

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Украина провалила операцию в Курской области, а ВСУ понесли большие потери, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Это действительно стало бессмысленной атакой", — отметил он.По словам эксперта, Россия отреагировала без паники на действия украинской армии в Курской области. При этом ВСУ понесли значительные потери техники и личного состава, которые они просто не смогут заменить, добавил аналитик."У вас есть украинские войска, которые бродят вокруг <…> и их преследуют российские бригады", — резюмировал Джонсон.Минобороны в субботу сообщило, что за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10700 военнослужащих, 84 танка, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 609 боевых бронированных машин, 348 автомобилей, 82 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240907/ukraina-1971319982.html

https://ria.ru/20240907/ukraina-1971293185.html

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в мире, технологии, курская область, украина, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)