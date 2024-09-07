https://ria.ru/20240907/spetsoperatsiya-1971286544.html

Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту, пишут СМИ

Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту, пишут СМИ - РИА Новости, 07.09.2024

Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту, пишут СМИ

Российско-украинский конфликт приблизился к поворотному моменту, когда ВСУ не смогут самостоятельно избежать поражения на поле боя, пишет Fatto Quotidiano. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T15:34

2024-09-07T15:34

2024-09-07T15:34

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

украина

донбасс

валерий герасимов

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российско-украинский конфликт приблизился к поворотному моменту, когда ВСУ не смогут самостоятельно избежать поражения на поле боя, пишет Fatto Quotidiano."Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту. Украина, которая на данный момент проигрывает, может изменить ход борьбы только в случае дальнейшей эскалации при непосредственном участии НАТО. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать такого развития событий", — говорится в материале.Отмечается, что Владимир Зеленский может спровоцировать катастрофическую военную кампанию. Глава киевского режима фактически пошел на мини-вторжение в Курскую область с применением западных вооружений, добавляет автор статьи."У этой операции, по сути, нет значимых перспектив с военной точки зрения. Кроме того, она кажется абсолютно бессмысленной, поскольку ВСУ пришлось перебросить часть своих войск из Донбасса, где происходит медленное, но верное продвижение российской армии", — резюмируется в публикации.Минобороны в субботу сообщило, что за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10700 военнослужащих, 84 танка, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 609 боевых бронированных машин, 348 автомобилей, 82 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240907/zelenskiy-1971271799.html

https://ria.ru/20240906/himars-1970898082.html

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в мире, курская область, украина, донбасс, валерий герасимов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато