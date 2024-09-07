https://ria.ru/20240907/spetsoperatsiya-1971267624.html

ВСУ потеряли более 280 военных в Курской области за сутки

ВСУ потеряли более 280 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 07.09.2024

ВСУ потеряли более 280 военных в Курской области за сутки

ВСУ за сутки потеряли свыше 280 военнослужащих и 13 единиц бронетехники на курском направлении, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T14:08

2024-09-07T14:08

2024-09-07T14:22

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 280 военнослужащих и 13 единиц бронетехники на курском направлении, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, 13 единиц бронетехники, в том числе три танка и 10 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских орудий, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США, 9 автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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