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ВСУ потеряли более 280 военных в Курской области за сутки
ВСУ потеряли более 280 военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 07.09.2024
ВСУ потеряли более 280 военных в Курской области за сутки
ВСУ за сутки потеряли свыше 280 военнослужащих и 13 единиц бронетехники на курском направлении, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:08
2024-09-07T14:08
2024-09-07T14:22
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 280 военнослужащих и 13 единиц бронетехники на курском направлении, сообщило в субботу Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, 13 единиц бронетехники, в том числе три танка и 10 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских орудий, в том числе 155-мм гаубица М777 производства США, 9 автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, сша, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ потеряли более 280 военных в Курской области за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 280 военных в Курской области за сутки