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Российские войска выдавят ВСУ из Курской области, заявил Песков
Российские войска выдавят ВСУ из Курской области, заявил Песков - РИА Новости, 07.09.2024
Российские войска выдавят ВСУ из Курской области, заявил Песков
России хватит сил и средств, чтобы выдавить противника из Курской области и защитить Белгород, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T06:54
2024-09-07T06:54
2024-09-07T06:54
специальная военная операция на украине
россия
курская область
белгород
владимир путин
дмитрий песков
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. России хватит сил и средств, чтобы выдавить противника из Курской области и защитить Белгород, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ-2024 заявил, что для ВС РФ является священным долгом сделать все, чтобы выбросить противника с российских территорий. "Да", - сказал Песков агентству, отвечая на вопрос, хватит ли России сил и средств, чтобы выдавить противника с территории Курской области и защитить Белгород. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,4 тысячи военных, 81 танк. Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240907/kiev-1971214639.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Белгород, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские войска выдавят ВСУ из Курской области, заявил Песков
Песков: России хватит сил и средств, чтобы выдавить ВСУ из Курской области