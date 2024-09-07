https://ria.ru/20240907/spetsoperatsiya-1971215743.html

Российские войска выдавят ВСУ из Курской области, заявил Песков

Российские войска выдавят ВСУ из Курской области, заявил Песков - РИА Новости, 07.09.2024

Российские войска выдавят ВСУ из Курской области, заявил Песков

России хватит сил и средств, чтобы выдавить противника из Курской области и защитить Белгород, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T06:54

2024-09-07T06:54

2024-09-07T06:54

специальная военная операция на украине

россия

курская область

белгород

владимир путин

дмитрий песков

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. России хватит сил и средств, чтобы выдавить противника из Курской области и защитить Белгород, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ-2024 заявил, что для ВС РФ является священным долгом сделать все, чтобы выбросить противника с российских территорий. "Да", - сказал Песков агентству, отвечая на вопрос, хватит ли России сил и средств, чтобы выдавить противника с территории Курской области и защитить Белгород. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,4 тысячи военных, 81 танк. Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240907/kiev-1971214639.html

https://ria.ru/20240906/zelenskij-1971052537.html

россия

курская область

белгород

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россия, курская область, белгород, владимир путин, дмитрий песков, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф